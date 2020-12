Nach dem grundsätzlichen Okay der Europäischen Zentralbank an die Banken, wieder Dividenden ausschütten zu dürfen, wird die Oberbank ihren Aktionären für 2019 eine Dividende von 18 Cent je dividendenberechtigte Stamm-Stückaktie ausschütten, gab die Bank am Montagabend bekannt. Die Auszahlung der Dividende erfolge am 18. Jänner 2021. Bereits Ende Mai zahlte das Institut die satzungsmäßig verpflichtende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...