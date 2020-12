Zwei Sprachaufnahmen, die ein Echo-Gerät im Schlafzimmer machte, konnten nun dazu genutzt werden, einen 54-Jährigen zu überführen, der seine Ex-Freundin beim Sex erwürgt hatte. Amazon übergab die Daten freiwillig an die Staatsanwaltschaft. Es war eine Premiere. Erstmals hat ein deutsches Gericht Aufnahmen eines smarten Lautsprechers als Beweismittel in einem Verfahren zugelassen. Das berichtet BR24, das Online-Portal des Bayerischen Rundfunks. Alexa erinnert sich, Stimme des Beschuldigten gehört zu haben In dem Fall ging es um einen Mann, der seine Ex-Freundin in dessen Wohnung beim Sex erwürgt haben sollte. Bei der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...