Das Themendepot Edelmetalle konnte in der vergangenen Handelswoche deutlich zulegen, was insbesondere an einem deutlich steigenden Interesse am Edelmetallsektor lag.Der Goldpreis gewann im Wochenvergleich 2,3 %, während der Silberpreis 9,4 % nach oben sprang. Und während Platin 2,7 % zulegen konnte, stieg der Palladiumpreis im Wochenvergleich 1,7 %.Der US-Dollar verlor in dieser Woche gegen den Euro 1,18 % auf 1,22524 Dollar je Euro. Und auch gegen den Schweizer Franken legte der Euro 0,43 % zu. Der südafrikanische Rand stieg parallel gegen den Euro im Wochenvergleich um 0,5 % auf 18,34337 Rand je Euro, der australische Dollar notierte gegen den Euro dagegen praktisch unverändert und beendet die Woche mit 1,60789 AUD je Euro.

