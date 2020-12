EANS-Adhoc: Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft / Ergänzung der Dividendenbekanntmachung zur Dividende für das Geschäftsjahr 2019

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Ausschüttungen/Dividendenbeschlüsse

21.12.2020



Innsbruck - In der am 10. Juni 2020 abgehaltenen ordentlichen Hauptversammlung der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft wurde neben der Ausschüttung der satzungsmäßig verpflichtenden Mindestdividende von EUR 0,12 je Vorzugsaktie die Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,12 je dividendenberechtigter Stamm-Stückaktie unter den aufschiebenden Bedingungen beschlossen, dass die Empfehlung der Europäischen Zentralbank zur Unterlassung diskretionärer Dividendenausschüttungen am 31.12.2020 oder früher für die Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft nicht mehr aufrecht ist und zum Zeitpunkt des Eintritts der vorstehenden aufschiebenden Bedingung kein gesetzlich zwingendes Ausschüttungsverbot besteht.



Mit Veröffentlichung der Empfehlung EZB/2020/62 der Europäische Zentralbank am 15.12.2020 wurde die bisherige Empfehlung betreffend Unterlassung diskretionärer Dividendenausschüttungen der Europäische Zentralbank aufgehoben. Da auch kein gesetzlich zwingendes Ausschüttungsverbot bestand, sind damit die aufschiebenden Bedingungen für den Anspruch und die Auszahlung der Dividende für jede dividendenberechtigte Stamm-Stückaktie der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft mit der ISIN AT0000625504 in Höhe von EUR 0,12 für das Geschäftsjahr 2019 am 15.12.2020 erfüllt.



Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 18. Jänner 2021. Der Ex-Dividendentag für die Dividende an der Wiener Börse ist der 14. Jänner 2021, Nachweisstichtag für die Dividende (Record Date) ist der 15. Jänner 2021.

Innsbruck, im Dezember 2020



Der Vorstand



