DJ XETRA-SCHLUSS/Covid-19-Mutation setzt DAX schwer zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist mit starken Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Der Kursrutsch wurde ausgelöst durch eine vor allem in Großbritannien aufgetauchte Virus-Mutation. Diese ist nach ersten Erkenntnissen bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher verbreitete Form. Zahlreiche Länder haben darauf mit massiven Reisebeschränkungen von und teilweise nach Großbritannien reagiert. Das neue Stimuli-Paket in den USA trat in den Hintergrund. Der DAX büßte 2,8 Prozent auf 13.246 Punkte ein, im Tief stand der Index bei 13.060.

Lockdowns könnten länger als erwartet andauern

Die Börse sorgt sich weniger um die medizinische Seite, sondern vielmehr um die Wirtschaft: Die Lockdowns würden voraussichtlich länger dauern als erhofft, und das drücke dann auch im kommenden Jahr auf das Wirtschaftswachstum. Neben dem Brexit tue sich hier eine zweite Problemquelle auf, hieß es im Handel. Mit Blick auf die Brexit-Verhandlungen wurde am Sonntag wieder einmal eine Frist verpasst. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit eines Ausscheidens Großbritanniens aus der EU ohne Anschlussvertrag.

Unter Druck standen Reiseaktien. Seit Mitternacht ist der Flugverkehr zwischen Großbritannien und dem Kontinent weitgehend eingestellt. Lufthansa gaben 4,3 Prozent nach und Fraport 5,1 Prozent. Zyklische Sektoren wurden ebenfalls gemieden. Im DAX ging es für Autotitel um bis zu 3,9 Prozent nach unten. Deutsche Bank gaben 4,4 Prozent nach und Deutsche Post 3,4 Prozent: Das Unternehmen nimmt ab sofort und bis auf weiteres keine Pakete und Waren-Briefsendungen nach Großbritannien und Irland mehr an.

K+S hielten sich mit einem Minus von 1,9 Prozent vergleichsweise gut. Der Salz- und Düngemittelkonzern bringt sein Entsorgungsgeschäft in ein Gemeinschaftsunternehmen ein. K+S erwartet in der Folge einen "nennenswerten" Buchgewinn und erhält bei Abschluss zudem einen Barmittelzufluss von 90 Millionen Euro vor Steuern.

Morgan Stanley legt Übernahmegebot für Tele Columbus vor

Ein Übernahmeangebot ließ die Aktien von Tele Columbus um 11,8 Prozent auf 3,21 Euro springen. Morgan Stanley bietet über die Infrastrukturtochter UNA 422 einen Preis von 3,25 Euro. United Internet als Ankeraktionär hat das Angebot bereits begrüßt. Der schwache Markt ließ aber auch deren Aktien 4,1 Prozent fallen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 98,3 (Vortag: 156,8) Millionen Aktien im Wert von rund 4,63 (Vortag: 8,63) Milliarden Euro. Das hohe Volumen vom vorigen Handelstag war dem Verfalltermin geschuldet. Alle 30 DAX-Werte schlossen im Minus.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.246,30 -2,82% -0,02% DAX-Future 13.267,00 -2,65% +1,70% XDAX 13.282,06 -2,69% +1,12% MDAX 29.866,47 -1,77% +5,49% TecDAX 3.136,29 -1,87% +4,02% SDAX 14.257,97 -1,82% +13,96% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 177,85 12 ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 21, 2020 11:55 ET (16:55 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.