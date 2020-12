Am Sonntag hat sich der US-Kongress nach einem monatelangen Streit auf ein 900 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket geeinigt. An der US-Börse bleibt jedoch die erwartete positive Kursreaktion aus. Der Grund: eine neue Virus-Variante bringt die Corona-Angst zurück an die Wall Street.Das Paket im Umfang von rund 900 Milliarden Dollar soll finanziell strauchelnden Bürgern helfen, Impulse für die geplagte Wirtschaft geben und Geld für den Kampf gegen das Coronavirus bereitstellen. Die vergangenen Konjunkturpakete ...

