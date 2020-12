Cytel, ein weltweit führender Anbieter von Technologien für das Design klinischer Studien, biometrischen Dienstleistungen und Advanced Analytics, konzentriert sich auf die Optimierung klinischer Studien und hilft Pharmaunternehmen, das gesamte Potenzial ihrer klinischen und realen Daten zu erschließen

Nordic Capital und Astorg werden mit ihrem umfangreichen Know-how im Hinblick auf Investitionen in den Bereichen Gesundheitswesen und Technologie die nächste Wachstums- und Innovationsphase von Cytel aktiv unterstützen und beschleunigen

Nordic Capital und Astorg gaben heute eine Vereinbarung zur gemeinsamen Übernahme von Cytel Inc. ("Cytel") von New Mountain Capital bekannt. Cytel ist einer der größten Anbieter von statistischer Software und Advanced Analytics für das Design und die Durchführung klinischer Studien sowie biometrischer Untersuchungen. Aufbauend auf der fortschrittlichen Software-Plattform und dem führenden Angebot an Biometrie-Dienstleistungen von Cytel werden die neuen Eigentümer in die weitere Entwicklung des Unternehmens und seiner Software investieren. Cytel hat es sich zur Aufgabe gemacht, Life-Sciences-Unternehmen kontinuierlich mit modernsten Technologien zur Optimierung klinischer Studien zu versorgen, sodass diese den vollen Wert ihrer klinischen und realen Daten ausschöpfen können. Unter der Führung von CEO Josh Schultz wird das Managementteam von Cytel das Unternehmen weiterhin leiten und auf einer starken Erfolgsbilanz von organischem Wachstum und strategischen Akquisitionen aufbauen.

Cytel ist in der Branche als Pionier für adaptive klinische Studien und andere innovative quantitative Methoden anerkannt. Das Unternehmen hilft Biotech- und Pharmaunternehmen, Risiken zu reduzieren, die F&E-Produktivität zu erhöhen und medizinische Innovationen durch Optimierung der Geschwindigkeit, Produktivität und Effizienz klinischer Studien zu unterstützen. Das Unternehmen wurde vor über 30 Jahren von den renommierten Statistikern Cyrus Mehta und Nitin Patel gegründet, die als Vordenker der statistischen Wissenschaft auch weiterhin im Unternehmen tätig sein werden.

Cytel mit Hauptsitz in Waltham, Massachusetts beschäftigt mehr als 1.500 Mitarbeiter in Nordamerika, Europa und Asien. Die Software und Dienstleistungen von Cytel werden von über 500 Kunden aus dem Bereich der Biowissenschaften genutzt, darunter die 30 weltweit führenden Pharmaunternehmen sowie Aufsichtsbehörden wie beispielsweise die FDA.

"Wir freuen uns, Nordic Capital und Astorg als unsere neuen Eigentümer und Partner begrüßen zu dürfen. Sie verfügen über eine umfangreiche Erfolgsbilanz in den Bereichen Medizin und Data Science, und wir teilen gemeinsame Erfahrungen bei der Entwicklung und dem Wachstum führender Unternehmen im Bereich Gesundheitswesen und Technologie. Diese gemeinsame Grundlage von Vision und Werten macht sie zu idealen Partnern, um unser zukünftiges Wachstum und unsere Strategie zu fördern. Mit Nordic Capital und Astorg haben wir starke, neue Partner an unserer Seite, die über Kompetenznetzwerke verfügen, kulturell hervorragend zu uns passen und den Schwerpunkt auf Innovation und Qualität legen, wovon sowohl unsere Kunden als auch unsere Mitarbeiter profitieren werden. Ich möchte mich auch bei New Mountain Capital für die Unterstützung in den vergangenen Jahren bedanken. Das Unternehmen hat uns geholfen, unsere strategischen Ziele zu erreichen, und wir sind nun bereit, den nächsten Schritt auf unserer Reise zu machen", so Joshua Schultz, CEO von Cytel.

"Cytel ist ein fantastisches Unternehmen. Wir sind beeindruckt von der einzigartigen Positionierung, dem hervorragenden Ruf und dem Vertrauen, das dieses Unternehmen im Bereich komplexer klinischer Studien und statistischer Wissenschaft genießt, und wir freuen uns darauf, die Expansion von Cytel in Partnerschaft mit dem Managementteam und den Gründern zu unterstützen", erklärte Judith Charpentier, Partnerin und Leiterin des Bereichs Healthcare von Astorg. "In partnerschaftlicher Zusammenarbeit werden wir das Wachstum von Cytel mit der gemeinsamen Vision vorantreiben, einen führenden Anbieter von fortschrittlicher Analytik und Software für die Life-Science-Branche aufzubauen", sagte Daniel Berglund, Partner, Nordic Capital Advisors.

"Wir sind stolz auf die führende Position und das Wachstum von Cytel bei der Optimierung klinischer Studien zur Förderung lebensrettender Therapeutika. In den letzten drei Jahren hat New Mountain durch strategische Akquisitionen und organischen Geschäftsaufbau die Transformation von Cytel in eine hochmoderne Pharmatechnologie- und Analyseplattform unterstützt", kommentierte Kyle Peterson, Managing Director, New Mountain Capital.

"New Mountain ging 2017 eine Partnerschaft mit Cytel ein, da das Unternehmen über tiefe Einblicke in die Branche der Biowissenschaften und technologiebasierten Dienstleistungsunternehmen verfügt, die sowohl die Qualität erhöhen als auch die Kosten senken. Wir glauben an das solide Nutzenversprechen des Unternehmens und sind zuversichtlich, dass das Management von Cytel in Zusammenarbeit mit Nordic Capital und Astorg den erfolgreichen Weg des Unternehmens fortsetzen wird", erklärte Matt Holt, Managing Director und President of Private Equity von New Mountain Capital.

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Die Transaktion erfolgte vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen.

Barclays und Rothschild Co fungierten als Finanzberater für New Mountain Capital.

Über Cytel

Cytel ist einer der größten Anbieter von statistischer Software und fortschrittlicher Analytik für das Design und die Durchführung klinischer Studien. Seit über dreißig Jahren ermöglichen Cytels wissenschaftliche Stringenz und operative Exzellenz Biotech- und Pharmaunternehmen, Unsicherheiten zu vermeiden, nachweisliche Werte zu schaffen und sichere, evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen. Die Experten des Unternehmens liefern branchenführende Software, datengesteuerte Analysen, praxisnahe Erkenntnisse und strategische Beratung. Cytel hat seinen Hauptsitz in Waltham, Massachusetts, und beschäftigt mehr als 1.500 Mitarbeiter in Nordamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen über Cytel finden Sie unter www.cytel.com.

Über Nordic Capital

Nordic Capital ist ein führender Private-Equity-Investor, der durch operative Verbesserungen und transformatives Wachstum stärkere, nachhaltigere Unternehmen schafft. Nordic Capital konzentriert sich auf ausgewählte Regionen und Sektoren, wo es umfangreiche Erfahrung und eine starke Erfolgsbilanz aufweisen kann. Zu den Kernbereichen von Nordic Capital zählen das Gesundheitswesen, Technologie und Zahlungsverkehr, Finanzdienstleistungen sowie ausgewählte Industrie- und Business-Dienstleistungen. Neben Europa als Kernregion ist das Unternehmen in den Bereichen Gesundheitswesen, Technologie und Zahlungsverkehr weltweit tätig. Seit seiner Gründung im Jahr 1989 hat Nordic Capital 15,5 Mrd. Euro in über 110 Unternehmen investiert. Der jüngste Fonds ist der Nordic Capital Fund IX mit 6,1 Mrd. EUR an verfügbarem Kapital, das hauptsächlich von internationalen institutionellen Investoren wie Pensionsfonds stammt. Die Nordic Capital Advisors verfügen über Niederlassungen in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, Deutschland, Großbritannien und den USA. Weitere Informationen über Nordic Capital finden Sie unter www.nordiccapital.com

Fußnote: "Nordic Capital" bezieht sich auf jegliche Anlageinstrumente der Marke Nordic Capital oder damit verbundene Anlageinstrumente und deren zugehörige Managementeinheiten. Nordic Capital wird von mehreren nicht diskretionären Unterberatungsgesellschaften beraten, von denen einige oder alle als "Nordic Capital Advisors" bezeichnet werden.

Über Astorg

Astorg ist ein führendes, unabhängiges Private-Equity-Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 9 Mrd. Euro. Wir arbeiten mit Unternehmern und Managementteams zusammen, um marktführende internationale Unternehmen mit Sitz in Europa oder den USA zu erwerben. Wir bieten ihnen die strategische Führung, die Governance und das Kapital, das sie benötigen, um ihre Wachstumsziele zu erreichen. Astorg profitiert von einer ausgeprägten Unternehmenskultur, einer langfristigen Aktionärsperspektive und einem schlanken Entscheidungsgremium. Wir verfügen über wertvolles Know-how in den Bereichen Gesundheitswesen, Software, professionelle B2B-Dienstleistungen und technologiebasierte Industrieunternehmen. Astorg betreibt Niederlassungen in London, Paris, New York, Frankfurt, Mailand und Luxemburg. Weitere Informationen über Astorg finden Sie unter: www.astorg.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über New Mountain Capital

New Mountain Capital ist eine in New York ansässige Investmentfirma, die den Schwerpunkt auf den Aufbau und das Wachstum von Unternehmen und nicht auf Schulden legt, da sie eine langfristige Kapitalwertsteigerung anstrebt. Das Unternehmen verwaltet derzeit Private-Equity-, Public-Equity- und Kreditfonds mit einem verwalteten Vermögen von 28 Milliarden US-Dollar. New Mountain sucht nach den seiner Meinung nach qualitativ hochwertigsten Wachstumsführern in sorgfältig ausgewählten Branchen und arbeitet dann intensiv mit dem Management zusammen, um den Wert dieser Unternehmen zu steigern. Weitere Informationen über New Mountain Capital finden Sie unter www.newmountaincapital.com

