The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.12.2020

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.12.2020





ISIN Name

AU000000SDL6 SUNDANCE RES LTD

BMG899821133 TRANSATLANTIC PETROL.

CA64072V1004 NEPTUNE DASH TECHNOLOGIES

DE000A0STST2 TOM TAILOR HLDG NA O.N.

DE000A3H22W7 ARTNET AG NA O.N. JUNGE

US36164V3050 GCI LIBERTY INC. A

US36164V5030 GCI LIBERTY INC. PF A

US71361F1003 PERCEPTRON INC. DL-,01

