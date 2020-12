Singapur (ots/PRNewswire) - Seit dem Start im Januar 2018 ist VeChains globales innovatives Forschungsförderungsprogramm, VeResearch, eine der Hauptantriebskräfte für unseren technologischen Fortschritt im Bereich Blockchain. Es kooperiert und entwickelt gemeinsam mit führenden globalen Forschungseinrichtungen Lösungen zur Verbesserung von VeChainThor und dem Fortschritt der gesamten Blockchain-Branche.Mit dem Ziel, Blockchain in alle möglichen neuen Wege für die Welt zu integrieren,ist die VeChain Foundation stolz darauf, bekannt zu geben, dass der Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) Blockchain Innovation Hub%2BBlockchain%2BInnovation%2BHub&a=der+Royal+Melbourne+Institute+of+Technology+(RMIT)+Blockchain+Innovation+Hub) dem VeResearch-Programm beigetreten ist, um Themen wie Governance und andere technologische Hürden für die Branche anzugehen.VeChain & RMIT Blockchain Innovation Hub: Eine Weltklasse-ZusammenarbeitDer RMIT Blockchain Innovation Hub ist das weltweit erste Forschungszentrum, das sich auf die Sozialwissenschaft der Blockchain konzentriert und ein Weltklasseteam von Ökonomen und Sozialwissenschaftlern vereint. Das Gremium besteht aus vielen professionellen Forschern, die sich mit den institutionellen Möglichkeiten und Herausforderungen von Blockchain-Anwendungen in Bereichen wie Compliance, Wirtschaft und Gesundheitswesen beschäftigen.In enger Zusammenarbeit mit dem Leiter von VeResearch, Chief Scientist Dr. Peter Zhou und VeChains Senior Blockchain Researcher Dr. Zhijie Ren, will die Gruppe aktuelle Studien zu Blockchain-Governance-Modellen erweitern und die Standardisierung des Blockchain-Governance-Konsenses beschleunigen.Die gemeinsame Arbeit wird sich zunächst auf die Entwicklung eines Rahmens für die Bewertung und den Vergleich von Governance-Systemen von öffentlichen Blockchains konzentrieren. Konkret wird das Team ein theoretisches Verständnis der Kompromisse und Dimensionen der Dezentralisierung für öffentliche Blockchains entwickeln. Basierend auf dem Rahmenwerk wird der nächste Schritt der Studie darin bestehen, Governance-Modelle zu entwerfen, um bessere Anreize für die Teilnahme verschiedener Stakeholder am Governance-Prozess zu schaffen und schließlich die Forschung zu nutzen, um die Masseneinführung von Blockchain zu fördern.Blockchain Governance Konsens: Der Schlüssel für die Masseneinführung im UnternehmenAls langfristiges Forschungsziel wird das gemeinsame Forschungsteam Governance-Modelle untersuchen, die für Unternehmen geeignet sind, und zwar im Hinblick auf das zukünftige regulatorische Umfeld und die Bereitschaft der einzelnen Unternehmen. Diese Zusammenarbeit zementiert VeChains Rolle als Vorreiter für öffentliche Blockchain-Standards weiter und legt den Grundstein für die massenhafte Einführung von Blockchain bei Regierungen, Unternehmen und Bildungseinrichtungen.Dr. Peter Zhou betonte, dass "Blockchain-Governance eine wichtige Rolle beim Wachstum eines gesunden und nachhaltigen Blockchain-Ökosystems spielt. Diese Forschungskooperation wird einige der wichtigsten und grundlegenden Fragen zur Blockchain-Governance beantworten und zum langfristigen Wachstum des VeChain-Ökosystems und zum Erreichen unseres Ziels der Massenadoption beitragen."Dr. Chris Berg, Co-Direktor des RMIT Blockchain Innovation Hub, kommentierte:"Wir freuen uns, mit VeChain zusammenzuarbeiten, um Governance-Modelle für öffentliche Blockchains zu untersuchen und zu erforschen. Mit dieser wichtigen Forschung hoffen wir, auf eine allgemeine Theorie der Blockchain-Governance hinzuarbeiten, die zum Ökosystem von VeChain beiträgt und der breiteren Blockchain-Gemeinschaft Nutzen bringt."VeResearch setzt seine Mission fort, ein globales Förderprogramm aufzubauen, das mit akademischen Gemeinschaften zusammen forscht und dazu beiträgt, praktische Antworten auf industrielle Herausforderungen auf hohem Niveau zu formulieren. Das Programm hat eng mit mehreren hochkarätigen akademischen Einrichtungen wie der Michigan State University, der University of Oxford, dem Dartmouth College, der Tsinghua University und der South China Normal University in Forschungsbereichen zusammengearbeitet, die Blockchain-Konsens, Token-Ökonomie, Kryptowährungsmarktprognosen, Smart-Contract-Sicherheit, Blockchain-basiertes Ökosystemdesign und mehr umfassen.Informationen zu RMIT Blockchain Innovation HubDie RMIT University mit Sitz in Melbourne, Australien, ist bekannt für angewandte Spitzenforschung, die sich mit Wirtschaft und Technologie auseinandersetzt. Der RMIT Blockchain Innovation Hub ist das weltweit erste Forschungszentrum für die Sozialwissenschaft der BlockchainDer RMIT Blockchain Innovation Hub ist ein interdisziplinäres Team von Forschern aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Politische Ökonomie, Organisationstheorie, Recht, Soziologie, Politik und Kommunikation. Der Hub soll ein tieferes Verständnis der Kryptoökonomie, der Geschäftsstrategie und der Anpassung an Blockchain-Technologien entwickeln, die Blockchain-Wirtschaft abbilden und die Herausforderungen der öffentlichen Politik identifizieren, die diese wirtschaftliche Revolution aufhalten oder beschleunigen werden.Website: www.rmitblockchain.ioInformationen zu VeChain FoundationDie 2015 gegründete VeChain Foundation hat unermüdlich daran gearbeitet, die Brücken zwischen der Blockchain-Technologie und der realen Welt zu bauen. Die Entwicklung von VeChainThor nimmt weiter an Fahrt auf und geht von einem Konsortialnetzwerk zu einer erstklassigen öffentlichen Blockchain-Plattform mit Proof-of-Authority-Konsens über, die sich durch fortschrittliche technische Funktionen, eine Governance-Struktur und ein Wirtschaftsmodell auszeichnet.Als Enabler des Ökosystems hat es sich VeChain zur Aufgabe gemacht, Bauherren zu befähigen, indem es Tools entwickelt, die systematisch Hürden bei der Einführung beseitigen. Durch die Entwicklung einer Reihe innovativer Tools wie Multi-Task-Transaktion und Gebührendelegation konnte VeChain die Eintrittsbarrieren für Unternehmen und Entwickler erheblich senken.VeChainThor wurde bereits in einer Vielzahl von Anwendungsfällen eingesetzt, darunter Walmart China, Bayer China, BMW Group, BYD Auto, H&M Group, Shanghai Gas, LVMH, D.I.G, ASI Group und viele mehr.Website: www.vechain.orgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1389566/VeChain_and_RMIT_Partnership.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/738221/VeChain_Logo.jpgPressekontakt:Michael Fairbairnmichael.fairbairn@rmit.edu.auOriginal-Content von: VeChain, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131868/4797126