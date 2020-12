HALIFAX (Nova Scotia, Kanada), 18. Dezember 2020. Fortune Bay Corp. (TSXV: FOR, Frankfurt: 5QN) ("Fortune Bay" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte nicht über einen Makler vermittelte Privatplatzierung abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von insgesamt $ 2.013.045 erzielt hat (das "Emissionsangebot"). Das Unternehmen hat 1.215.869 Einheiten und 395.717 Flow-Through-Aktien ausgegeben. Jede Einheit wurde zu einem Preis von $ 1,20 pro Einheit ausgegeben, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie und einem halben Warrant zum Kauf einer Stammaktie besteht. Die Ausübung jedes ganzen Warrants berechtigt innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von $ 1,60 pro Aktie. Die Flow-Through-Aktien wurden zu einem Preis von $ 1,40 pro Aktie ausgegeben.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Erlös aus dem Emissionsangebot für die Finanzierung der Exploration und der Projektentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Goldfields von Fortune Bay und für allgemeine Betriebsaufwendungen zu verwenden.

Die Federführung für das Emissionsangebot übernahm Numus Capital Corp. ("Numus"). Im Zusammenhang mit dem Emissionsangebot hat Fortune Bay eine Vermittlungsprovision an die Investoren von Numus gezahlt, und zwar in Höhe von sieben Prozent (7,0 %) des Bruttoerlöses, den Fortune Bay aus dem Verkauf der Einheiten und der Flow-Through-Aktien erzielte, sowie in Form von Aktienkaufwarrants, die Numus zum Kauf der Anzahl von Aktien des Unternehmens berechtigen, die sieben Prozent (7,0 %) der Anzahl der Einheiten und der Flow-Through-Aktien entspricht, die Numus im Rahmen des Emissionsangebots verkaufte. Dabei berechtigt jeder Warrant innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren zum Kauf einer Stammaktie von Fortune Bay zu einem Preis von $ 1,60 pro Aktie. Insgesamt erhielt Numus eine Barprovision von $ 140.913 und 112.811 Warrants.

In Verbindung mit dem Emissionsangebot hat ein leitender Angestellter des Unternehmens (der "Insider") 16.667 Einheiten erworben. Die Beteiligung eines Insiders am Emissionsangebot stellt eine "Related Party Transaction" (Transaktion mit einer nahestehenden Partei) im Sinne der kanadischen Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") dar. Das Unternehmen nimmt eine Befreiung von den Anforderungen betreffend die formelle Bewertung gemäß MI 61-101 in Anspruch, da die Wertpapiere des Unternehmens nicht an einem der speziell genannten Börsenplätze - einschließlich der Toronto Stock Exchange, der New York Stock Exchange, der American Stock Exchange, der NASDAQ oder bestimmten anderen Börsen - notieren. Das Unternehmen nimmt außerdem eine Befreiung von den Anforderungen betreffend die Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 in Anspruch, da der Marktwert der Beteiligung des Insiders am Emissionsangebots nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt.

Der Abschluss des Emissionsangebots unterliegt der endgültigen Genehmigung der TSX Venture Exchange. Alle Wertpapiere, die im Rahmen des Emissionsangebots ausgegeben werden, unterliegen gemäß dem kanadischen Wertpapierrecht einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten.

Über Goldfields

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Goldfields befindet sich im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan, rund 13 Kilometer von Uranium City entfernt, und ist das Projekt des Unternehmens, dessen Ausbau am weitesten fortgeschritten ist. Für das Projekt wurde im Oktober 2011 eine historische Vormachbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, "PFS von 2011") im Einklang mit der Vorschrift NI 43-101 durchgeführt. Die PFS von 2011 sah einen Tagebau der Goldlagerstätten Box und Athona, die zwei Kilometer voneinander entfernt liegen, über einen Zeitraum von 13 Jahren mit geschätzten Goldausbeuten von 91 % bzw. 89 % vor. Die Verarbeitung sollte in einer gemeinsamen Verarbeitungsanlage (Mühle) mit 5.000 Tagestonnen Kapazität erfolgen. Zu den wichtigsten wirtschaftlichen Ergebnissen aus der PFS von 2011 gehören ein Kapitalwert (5 % Diskontsatz) von 144,3 Millionen CAD (vor Steuern) und ein interner Zinsfuß (IZF) von 19,6 % (vor Steuern) unter Verwendung eines Goldpreises von 1.250 CAD pro Unze Gold (CAD-USD-Wechselkurs von 1:0,96) im Basisfall. Die Investitionskosten wurden auf insgesamt 159,2 Millionen CAD, einschließlich 13,7 % Rücklagen, geschätzt. Die in der PFS von 2011 für die Lagerstätten Box und Athona ausgewiesenen Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen beinhalteten 1,02 Millionen Unzen Gold (22,3 Millionen Tonnen mit 1,4 g/t Au) in der Kategorie der nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven, 1,03 Millionen Unzen Gold (20,9 Millionen Tonnen mit 1,5 g/t Au) in der Kategorie der nachgewiesene und angedeutete Ressourcen (in den nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven enthalten) und 0,23 Millionen Unzen Gold (4,6 Millionen Tonnen mit 1,5 g/t Au) in der Kategorie der vermuteten Ressourcen. Das Projekt verfügt über eine etablierte Infrastruktur, einschließlich bestehender Straßen, Stromleitungen und nahegelegenen Einrichtungen sowie eines Flughafens in Uranium City. Innerhalb des Projektsgebiets wurden in der Vergangenheit Gold produziert (64.000 Unzen Gold zwischen 1939 und 1942), zahlreiche Explorationsbohrkampagnen (rund 87.000 Bohrmeter in ca. 750 Löchern) absolviert und verschiedene Bergbaustudien durchgeführt (einschließlich einer Machbarkeitsstudie für die Lagerstätte Box im Jahr 2007, die im Einklang mit NI 43-101 von GLR Resources Inc. erstellt wurde). Die Erschließung einer Tagebaugrube und Verarbeitungsanlage bei der Lagerstätte Box ist genehmigt, nachdem im Mai 2008 die Ministerialgenehmigung gemäß dem Environmental Assessment Act erteilt wurde. Das 10.300 Hektar große Projekt Goldfields bietet zahlreiche Explorationsmöglichkeiten, einschließlich des Potenzials für die Erweiterung der Lagerstätten Box und Athona und die Entdeckung zusätzlicher Ressourcen im Bereich mehrerer anderer Goldprospektionsgebiete und -vorkommen.

Über Fortune Bay

Fortune Bay Corp. (TSXV:FOR) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Schwerpunkt Gold, das über sämtliche Anteile (100 %) an zwei Goldexplorationsprojekten in einem fortgeschrittenen Stadium verfügt: das Projekt Goldfields in Saskatchewan (Kanada) und das Projekt Ixhuatán in Chiapas (Mexiko). Beide Projekte verfügen über Explorations- und Erschließungspotenzial. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, durch den Ausbau seiner bestehenden Projekte und die strategische Akquisition neuer Projekte zur Schaffung einer Pipeline von Wachstumsmöglichkeiten ein mittelständisches Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen aufzubauen. Die Unternehmensstrategie wird von einem Vorstands- und Managementteam mit nachweislichen Erfolgen in der Entwicklung, Projekterschließung und Wertschöpfung vorangetrieben. Weitere Informationen über Fortune Bay und seine Projekte erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.fortunebaycorp.com bzw. per E-Mail an info@fortunebaycorp.com oder unter der Rufnummer 902-334-1919.

Für Fortune Bay Corp.

"Dale Verran"

Chief Executive Officer

902-334-1919

1969 Upper Water Street, Suite 2001, Purdy's Wharf Tower II

Halifax, NS B3J 3R7

T 902.422.1421 | F 902.491.4281

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Fortune Bay Corp. ("Fortune Bay" oder das "Unternehmen") weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächlichen Leistungen durch eine Reihe von wesentlichen Faktoren beeinflusst werden können, von denen viele jenseits des Einflussbereiches von Fortune Bay liegen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf Metallpreise; wetterbedingte, logistische, technische oder andere Faktoren; die Möglichkeit, dass die Arbeitsergebnisse nicht den Erwartungen entsprechen und das wahrgenommene Potenzial der Mineralkonzessionsgebiete von Fortune Bay nicht realisiert werden kann; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und anderen Untersuchungen; die Möglichkeit, dass erforderliche Genehmigungen nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht erteilt werden; das Risiko von Unfällen, Geräteausfällen oder anderen unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Unterbrechungen; die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Ausgaben im Rahmen von Arbeitsprogrammen; das Risiko von Umweltkontaminationen oder -schäden infolge von Explorationstätigkeiten; die Notwendigkeit der Einhaltung von Umwelt- und Regierungsvorschriften; und die mangelnde Verfügbarkeit von notwendigem Kapital, das Fortune Bay möglicherweise nicht - nicht zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt nicht - zur Verfügung steht. Fortune Bay ist den spezifischen Risiken, die mit dem Bergbaugeschäft verbunden sind, sowie der allgemeinen Wirtschafts- und Geschäftslage ausgesetzt. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Sofern nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, übernimmt Fortune Bay keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. Fortune Bay beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Nähere Informationen über Fortune Bay erhalten Leser auf der Website von Fortune Bay unter www.fortunebaycorp.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

