GESCO AG schließt Segment Mobilitäts-Technologie, nimmt größten Portfolioumbau der Unternehmensgeschichte vor und erneuert Ausblick für Geschäftsjahr 2020



21.12.2020 / 21:38

GESCO AG gibt sechs Tochtergesellschaften ab

Meilenstein in Umsetzung von NEXT LEVEL

Profitabilität verbessert, Bilanz gestärk

Ausblick für Gesamtjahr erneuert

Fokus auf Akquisitionen Wuppertal, 21. Dezember 2020 - Die GESCO AG hat heute einen Vertrag über die Veräußerung einer Gruppe von sechs Tochtergesellschaften geschlossen. Erwerber ist ein Fonds der Evoco AG, Zürich, ein auf die Übernahme und Entwicklung mittelständischer Portfolios spezialisierter Investor. Damit schließt GESCO das Segment Mobilitäts-Technologie und nimmt zugleich den größten Portfolioumbau der Unternehmensgeschichte vor. Die Transaktion erfolgt im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL und dient dem Ziel, das Portfolio profitabler, robuster und zukunftsfähiger zu gestalten. Abgegeben werden die vier Unternehmen des Segments Mobilitäts-Technologie sowie die Frank Walz- und Schmiedetechnik GmbH und die C.F.K. CNC-Fertigungstechnik Kriftel GmbH. Der Vollzug der Transaktion soll für fünf der sechs Unternehmen zeitnah nach Vertragsunterzeichnung erfolgen, für die Paul Beier GmbH & Co. KG aus dem Segment Mobilitäts-Technologie ist der Vollzug an die Erteilung einer behördlichen Genehmigung geknüpft. Auf Basis der Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 gibt GESCO damit rund 90 Mio. € Konzernumsatz und rund -15 Mio. € Konzern-EBIT ab, das sich aus einem operativen Verlust von rund -1,5 Mio. € und -13,5 Mio. € Wertminderungen aus bereits im Sommer 2020 vorgenommenen Impairment-Tests zusammensetzt. Der Kaufpreis beläuft sich auf 27 Mio. € und geht mit einem Netto-Mittelzufluss von 15 Mio. € einher, der teils für den Schuldenabbau, teils für Akquisitionen vorgesehen ist. Darüber hinaus übernimmt der Käufer Nettofinanzschulden, Pensionsverpflichtungen und Leasingverbindlichkeiten im Gesamtvolumen von rund 28 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Transaktion und eines besser als erwartet verlaufenden operativen Geschäfts ergibt sich ein neuer Ausblick für das Gesamtjahr 2020 für fortzuführende Aktivitäten. Für den Konzernumsatz erwartet der Vorstand nun einen Wert von rund 400 Mio. € (bislang: oberhalb von 450 Mio. € inklusive der veräußerten Gesellschaften). Beim Konzernjahresergebnis nach Anteilen Dritter rechnete der Vorstand bislang vor Wertminderungen mit einem zumindest ausgeglichenen Ergebnis bzw. einschließlich Wertminderungen mit einem Wert bei oder oberhalb von -13,5 Mio. €. Nach Abschluss der Transaktion erwartet der Vorstand nun einen Konzernjahresüberschuss nach Anteilen Dritter aus fortzuführenden Aktivitäten von rund 5 Mio. €.



GESCO-CFO Kerstin Müller-Kirchhofs: "Wir trennen uns von niedrigmargigem Umsatz und erhöhen damit die Profitabilität der Gruppe. Die Bilanz wird deutlich verschlankt, die Verschuldung zurückgeführt und die Eigenkapitalquote gestärkt. In Verbindung mit adäquaten liquiden Mitteln sind wir damit gut aufgestellt sowohl für Investitionen in internes Wachstum als auch für den externen Ausbau der Gruppe durch Akquisitionen." GESCO-CEO Ralph Rumberg: "GESCO bleibt unverändert ein langfristiger Investor: Wir kaufen Unternehmen immer mit der Absicht, sie dauerhaft zu halten und weiter zu entwickeln. Zugleich brauchen wir die Freiheit, uns, wie auch in der Vergangenheit, in Ausnahmefällen aus strategischen Gründen von Tochtergesellschaften zu trennen. Mit Evoco haben wir einen verantwortungsvollen Investor mit unternehmerischem Anspruch gefunden. In der Umsetzung unserer Strategie NEXT LEVEL erreichen wir mit der Veräußerung des Segments Mobilitäts-Technologie einen Meilenstein. Nach Abschluss dieser komplexen und anspruchsvollen Transaktion fokussieren wir unsere Managementkapazität und unsere finanziellen Ressourcen voll auf die profitable Entwicklung des bestehenden Portfolios sowie auf den Ausbau der Gruppe mit weiteren attraktiven Mittelständlern." Die zentralen Informationen dieser Pressemitteilung wurden am heutigen Tage in Form einer Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht. Über GESCO

Die GESCO AG ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie sowie der Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands.

