Im Vorfeld der Consumer Electronics Show (CES) 2021 wird Mercedes-Benz am 7. Januar 2021 in Stuttgart den neuen MBUX-Hyperscreen vorstellen. Dabei handelt es sich um die neue Schaltzentrale für den Fahrer. MBUX steht für Mercedes-Benz-Nutzererfahrung. Hyperscreen steht für ein besonders großes und fähiges Display. So bezeichnet Mercedes-Benz sein neues Infotainment-System der nächsten Generation, das am 7. Januar 2021 offiziell vorgestellt und erstmals - als Zubuch-Option - in der elektrischen Luxuslimousine EQS zum Einsatz kommen wird. Neue Schaltzentrale als "digitales Herzstück" des...

