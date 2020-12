Lam Research (LRCX) - Die Aktie des Dienstleisters für die Halbleiterindustrie könnte zur nächsten dynamischen Bewegung ansetzen! >>> Pullback-Setup <<<

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: US5128071082Lam Research ist ein führender Anbieter von Wafer-Ausrüstungen und Dienstleistungen für die Halbleiterindustrie. Der US-amerikanische Konzern bietet Anlagentechnik und zahlreiche Serviceleistungen rund um den Betrieb der Systeme zur Wafer-Herstellung. Die Aktie testete die 200-Tagelinie um dann wieder nach oben zu drehen und in den Steigflug überzugehen. Aktuell wird diese starke Bewegung korrigiert.Lam Research bietet Produkte an, die in der heutigen hoch technologisierten Welt dringend benötigt werden. Die Nachfrage nach Halbleiter-Produkten nimmt weiter rasant zu. Die Lam-Aktie hat gerade einen Pullback zum EMA-20 vollzogen. Wenn das Papier des Ausrüsters für die Halbleiterindustrie von hier aus wieder nach oben dreht, bietet sich der Aufbau einer Long-Position an. Diese kann eröffnet werden, wenn der Kurs über die Kerze des Vortages steigt. Der Stopp-Loss geht nach der Tradeeröffnung unter diese Kerze.Für den Long-Einstieg ist abzuwarten, bis der Kurs den Trigger-Bereich bei 484.75 USD erreicht hat. Der Stopp geht nach der Trade-Eröffnung unter die Kerze von gestern, unter den EMA-20, bei 468.50 USD.Meine Meinung zu Lam Research ist bullisch