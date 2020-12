Nike: So hat es der adidas-Konkurrent geschafft, wieder einmal zu verblüffen

Die Corona-Pandemie verpasste dem ohnehin seit vielen Jahren boomenden Online-Handel einen zusätzlichen Schub, der noch lange nachwirken dürfte. Von dieser Entwicklung profitierte auch Nike (WKN: 866993 / ISIN: US6541061031), wie sich an den jüngsten Geschäftszahlen zeigte.

Dank des florierenden Handels im Internet konnte der weltweit führende Sportartikel-Hersteller den Umsatz im zweiten Geschäftsquartal 2020/2021 (per 30.11.2020) gegenüber dem Vorjahreszeitraum um neun Prozent auf 11,2 Mrd. US-Dollar steigern. Mit diesem Ergebnis wurden die Erwartungen der Analysten klar übertroffen, die nur mit Erlösen von im Schnitt 10,6 Mrd. US-Dollar ausgingen.

Neuer Umsatzrekord in China

Der Anstieg des Umsatzes wurde angetrieben vom starken Online-Geschäft, das auf Jahressicht um 84 Prozent zulegte. Zuwächse konnte der Konkurrent von adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0) dabei in allen Regionen verbuchen. Der größte Wachstumstreiber war aber das China-Geschäft, das ein Plus von 24 Prozent verzeichnete. Hier wurde außerdem ein Rekord vermeldet, denn zum ersten Mal lag der Umsatz in der Volksrepublik in einem Quartal bei über zwei Mrd. US-Dollar.

