Apples Ökosystem wird immer größer

Viele Skeptiker, die vor allem immer wieder auf die ausbleibenden großen Produkt-Innovationen verwiesen und den Zenit bei Apple als längst überschritten eingeschätzt haben, wurden in den vergangenen Jahren immer wieder eines Besseren belehrt.

Denn die Geschäfte des iPhone-Giganten laufen hervorragend. So wurde im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2019/2020 (per 26. September 2020) wieder einmal ein Rekordergebnis verzeichnet. Der Umsatz lag bei beeindruckenden 274,5 Mrd. US-Dollar und damit so hoch wie nie zuvor in der Unternehmensgeschichte.

Zwar ist Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) längst nicht mehr der große Innovator, der mit neuen Produkten für weltweites Aufsehen sorgt. Doch dafür gelang es, die Kunden über das unternehmenseigene Ökosystem dauerhaft zu halten.

Den vollständigen Artikel lesen ...