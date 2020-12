The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.12.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.12.2020





ISIN Name

ES06784309D9 TELEFONICA INH. -ANR-

DE000DDA0WA4 DZ BANK IS.A1255

XS0076219491 BNG BK 97/20 ZERO MTN

US70959WAF05 PENSKE AUTOM. 2024

NO0010868284 NORW.AIR SH. 19/24 CV

DE000HLB38F4 LB.HESS.THR.CARRARA12V/19

DE000HLB38C1 LB.HESS.THR.CARRARA12S/19

US571748BE18 MARSH+MCLENN 19/20

CH0018712346 EUROFIMA 04-20

