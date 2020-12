The following instruments on XETRA do have their first trading 22.12.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.12.2020Aktien1 JP3856000009 Adastria Co. Ltd.2 FR0014000JX7 Alchimie S.A.3 JP3835650007 Belluna Co. Ltd.4 BMG162581570 Brookfield Renewable Partners L.P.5 GB00B00FPT80 Chesnara PLC6 US20449X4016 Compass Group PLC7 JP3491800003 Daido Metal Co. Ltd.8 JP3480600000 Daiki Aluminium Industry Co. Ltd.9 JP3548660004 DCM Holdings Co. Ltd.10 JP3164470001 Edion Corp.11 JP3161160001 Exedy Corp.12 US3440441026 Flutter Entertainment PLC13 KYG368851047 Fulcrum Utility Services Ltd.14 JP3141600001 Ichikoh Industries Ltd.15 GB00B5TZC716 Inspired Energy PLC16 US47030M1062 James Hardie Industries PLC17 GB00BZ059357 Joules Group PLC18 CA5791761086 MCAN Mortgage Corp.19 JP3896000001 Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd.20 JP3912700006 Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.21 JP3756200006 NIFCO Inc.22 JP3723000000 Nippon Flour Mills Co. Ltd.23 JP3197630001 Ohara Inc.24 US6873051022 Orphazyme A/S25 JP3187000009 Osaka Organic Chemical Industry Ltd.26 JP3781490002 Pasona Group Inc.27 JP3755200007 Relo Group Inc.28 US7601251041 Rentokil Initial PLC29 US8535841006 Standard Life Aberdeen PLC30 CA87402A1084 Taiga Building Products Ltd.31 CY0103562118 Tharisa PLC32 GB00BYWRS683 The City Pub Group PLC33 JP3601800000 Toho Titanium Co. Ltd.34 GB00B18P5K83 Topps Tiles PLC35 US91311E1029 United Utilities Group PLC36 GB00BZC0LC10 Victoria PLC37 US12650W1071 CTS Eventim AG & Co. KGaA38 GB0000197722 European Opportunities Trust PLC39 US36143A1097 GAM Holding AG40 US6903331097 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.41 US82621P1012 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.42 CA64073L1013 Neptune Digital Assets Corp.Anleihen1 DE000DD5AUL5 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank2 DE000A3H24K8 INDUSTRIA WOHNEN GmbH3 XS1772360803 Akbank T.A.S.4 XS1790134958 Al Ahli Bank of Kuwait KSC5 XS1374344668 AT & T Inc.6 XS1374344668 AT & T Inc.7 XS1683139692 Bank of Qingdao Co. Ltd.8 XS2273109525 Barclays Bank PLC9 XS2017807301 BBK B.S.C.10 XS2019231823 Burgan Bank K.P.S.C.11 XS1720052254 Emirates SembCorp Water and Power Company PJSC12 XS1628787431 Far East Horizon Ltd13 XS1386178237 Fibabanka AS14 XS2071397850 Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S.15 USG6S94TAB96 National Australia Bank Ltd.16 XS2010037922 NBK Tier I Financing [2] Ltd.17 XS1655085485 Odea Bank A.S.18 USJ6354YAP90 Panasonic Corp.19 XS1959391019 QNB Finansbank AS20 XS2112797290 Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.21 XS1961010987 Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S.22 GB0009573998 Westpac Banking Corp.23 XS1788516679 Yapi Ve Kredi Bankasi AS24 XS1958649854 Yapi Ve Kredi Bankasi AS25 XS1376681067 Yapi Ve Kredi Bankasi AS26 XS2241387500 Ülker Bisküvi Sanayi A.S.