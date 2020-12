Da hat irgendwer unseren Dax kaputt gemacht. Die mutierte Corona-Version, die wir eigentlich schon kannten? Die gescheiterte erneute Brexit-Verhandlung, wie schon so oft? Oder am Ende einfach nur das nun wieder unbeschwertere Bewegen ohne Verfallszwänge?! Oder vielleicht alles zusammen? Am Ende dippte der Dax jedenfalls zum Montag nun sogar schon mal unter das Tief der Verfallswoche, konnte sich so tief dann aber noch nicht in den Feierabend retten, ...

