DJ MÄRKTE ASIEN/Leichter - Pandemie-Sorgen gewinnen wieder Oberhand

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / HONGKONG (Dow Jones)--Nachdem sich die ostasiatischen Aktienmärkte am Montag noch relativ unbeeindruckt von der Entdeckung einer Coronavirus-Mutation in Großbritannien zeigten, reagieren sie mit einem Tag Verspätung mit moderaten Abschlägen auf die Nachricht. Die Sorge gehe um, dass die insbesondere in Europa darauf erfolgten verschärften Maßnahmen im Reiseverkehr und beim Gütertransport nach und aus Großbritannien neuerliche negative wirtschaftliche Folgen bedeuten könnten - auch global betrachtet, sagen Händler.

Dass die Verluste nicht stärker ausfallen, dürfte auch auf die Erwartung der Impfstoffhersteller Biontech und Pfizer zurückzuführen sein, dass ihr Impfstoff auch gegen die Mutation wirke. Die Wahrscheinlichkeit dafür sei hoch, sagte Firmenchef Ugur Sahin. Hinzu kommt als positiver Faktor, dass das US-Repräsentantenhaus das neue gigantische Hilfspaket gegen die Corona-Krise verabschiedet hat. Die von der Kongresskammer gebilligten Maßnahmen haben ein Volumen von fast 900 Milliarden Dollar. Das Votum des Senats über das Maßnahmenbündel wird in Kürze erwartet.

Der Tokioter Nikkei-Index verliert 0,9 Prozent auf 26.480 Punkte, in Südkorea fällt das Minus ähnlich groß aus, ebenso in Schanghai und in Hongkong. Sydney hat den Tag mit einem Minus von rund Prozent 1,1 Prozent bereits beendet. Hier belastete auch der jüngste Ausbruch einer Infektionswelle in Sydney, auf den die Regierung mit Lockdown-Maßnahmen reagierte. Diese dürften nach Einschätzung der Citi-Analysten wegen ihres räumlich und zeitlich begrenzten Einsatzes das BIP des Landes aber kaum beeinträchtigen.

Unter Druck stehen am Aktienmarkt die üblichen Verdächtigen bei Verschärfungen der Corona-Krise, wie Aktien aus dem Reise- und Transportsektor. Korean Air Lines geben um 2,2 Prozent nach, Qantas um 2 Prozent, Japan Air Lines um 2 und ANA um 2,2 Prozent, Cathay Pacific um 1,3 Prozent und Air China um 1,5 Prozent.

Für Anta Sport geht es in Hongkong aber gegen die breite Richtung um 5 Prozent nach oben. Hier stützt die Nachricht über den Verkauf der Tochter Precor für 420 Millionen Dollar an den Heimtrainerhersteller Peloton. Precor bietet über das Internet vernetzte Fitnessräder an.

Zu den größeren Verlieren in Australien gehörten Aktien aus dem Rohstoffsektor. BHP, Rio Tinto und Fortescue verloren 1,8, 2,7 bzw 2,3 Prozent. Anders als in der jüngsten Vergangenheit profitierten sie nicht von neuen Sorgen vor einer Angebotsverknappung auf dem Eisenerzmarkt. Dort hatte der Preis am Montag einen Satz um fast 8 Prozent nach oben gemacht nach Berichten, dass sich die Probleme beim brasilianischen Produzenten Vale nach einem Erdrutsch verschärfen dürften. Im Handel war aber auch von möglichen Lieferproblemen australischer Anbieter zu hören, weil das Land auf die Zyklon-Saison zusteuere.

Index (B rse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.599,60 -1,05% -1,26% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 26.480,38 -0,88% +12,93% 07:00 Kospi (Seoul) 2.760,62 -0,65% +25,62% 07:00 Schanghai-Comp. 3.394,81 -0,75% +11,30% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.137,74 -0,64% -6,29% 09:00 Taiex (Taiwan) 0,00 0% +19,90% 06:30 Straits-Times (Sing.) 2.826,75 -0,69% -11,60% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.630,95 -1,03% +3,72% 10:00 BSE (Mumbai) 0,00 0% +13,51% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:38 % YTD EUR/USD 1,2221 -0,1% 1,2239 1,2196 +9,0% EUR/JPY 126,37 -0,1% 126,46 126,41 +3,7% EUR/GBP 0,9124 +0,3% 0,9100 0,9214 +7,8% GBP/USD 1,3393 -0,4% 1,3450 1,3238 +1,1% USD/JPY 103,41 +0,1% 103,34 103,64 -4,9% USD/KRW 1108,38 +0,5% 1103,14 1105,80 -4,0% USD/CNY 6,5523 +0,0% 6,5497 6,5482 -5,9% USD/CNH 6,5448 +0,1% 6,5353 6,5421 -6,0% USD/HKD 7,7532 +0,0% 7,7526 7,7539 -0,5% AUD/USD 0,7562 -0,3% 0,7582 0,7517 +7,9% NZD/USD 0,7061 -0,6% 0,7102 0,7035 +4,9% Bitcoin BTC/USD 22.762,25 -1,9% 23.199,00 23.677,00 +215,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,48 47,97 -1,0% -0,50 -7,1% Brent/ICE 50,48 50,91 -0,8% -0,43 -16,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.877,78 1.877,00 +0,0% +0,78 +23,8% Silber (Spot) 26,19 26,18 +0,1% +0,02 +46,8% Platin (Spot) 1.001,73 1.013,30 -1,1% -11,58 +3,8% Kupfer-Future 3,57 3,57 -0,1% -0,00 +26,1%

