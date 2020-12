DGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc. / Schlagwort(e): Expansion

Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies schließt den kalifornischen Zulassungsprüfungsprozess ab und erhält Zugang zum größten kommerziellen Markt in den USA



22.12.2020

Bee Vectoring Technologies schließt den kalifornischen Zulassungsprüfungsprozess ab und erhält Zugang zum größten kommerziellen Markt in den USA



Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Kalifornien (USA) (22. Dezember 2020) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen" oder "BVT") (CSE: BEE) (OTCQB: BEVVF) (CVE: BEE) gibt bekannt, dass das Unternehmen das Prüfungsverfahren beim California Department of Pesticide Regulation (CDPR, für Schädlingsbekämpfungsmittel zuständige Behörde) für die behördliche Zulassung seines geschützten Vektorit mit dem biologischen Fungizid CR-7 (Clonostachys rosea CR-7) (CR-7) zur Verwendung an kommerziellen Kulturpflanzen mittels Ausbringung durch Bienen abgeschlossen wurde. Die kommerzielle Lizenz für den Verkauf wird von CDPR im Januar 2021 nach Erledigung der Formalitäten nach den Weihnachtsfeiertagen ausgestellt werden. Zuvor hatte BVT im August 2019 die Genehmigung der US Environmental Protection Agency (EPA) erhalten, mit der das Unternehmen Zugang zu US-Bundesstaaten mit Ausnahme Kalifornien erhielt. Es hat auch die vollständige Bio-Zertifizierung des Organic Materials Review Institute (OMRI). "Dieser Meilenstein ist eine Schlüsselkomponente unserer Strategie zur Beschleunigung des Umsatzwachstums im Jahr 2021", sagte Michael Collinson, Chairman des Board of Directors der BVT. "Kalifornien ist die größte Wachstumsregion und unsere wichtigste Marktchance in Nordamerika. Mit einer Vielzahl von Kulturpflanzen, deren Vegetationszeit sich über 10 Monate im Jahr erstreckt, bietet sich die Möglichkeit für einen deutlich größeren und diversifizierteren Jahresumsatz. BVT CR-7 fügt sich perfekt in den kalifornischen Markt ein. Es ist ein 100 % biologisches Produkt, das zu 100 % auf natürliche Weise ausgebracht wird, Krankheiten wirksam kontrolliert und den Ertrag steigert, während es von den Anforderungen für Rückstandsprüfungen ausgenommen ist." Kalifornien ist die größte und hinsichtlich der Kulturpflanzen vielfältigste Marktchance von BVT in den USA. Dort gibt 1,3 Millionen Acre mit wichtigen Kulturpflanzen, die das Unternehmen im Visier hat und auf 1,1 Millionen(1) Acre dieser werden bereits kommerzielle Honigbienen zur Bestäubung eingesetzt. CR-7 von BVT ist der erste registrierte Wirkstoff für das Unternehmen und der erste von der EPA und CDPR für die Ausbringung mittels Bienen zugelassene Wirkstoff, bei dem BVT weltweit führend ist. In Kombination mit dem patentierten Dispenser-System für Honigbienen ist BVT in einer einzigartigen Position, den Bedürfnissen der kalifornischen Erzeuger bei den folgenden Kulturpflanzen gerecht zu werden: * Kalifornien ist der größte Beerenmarkt des Landes (Erdbeeren, Blaubeeren, Himbeeren und Brombeeren) mit geschätzten 55.000(2) Acres, was 30 % der Beerenanbaufläche der USA entspricht. Dies ist für BVT der erste Schwerpunkt auf Nutzpflanzen, für den das Unternehmen bereits Kunden in Florida, Georgia, den Carolinas, Michigan und dem pazifischen Nordwesten gewonnen hat. * Mandeln sind für BVT die größte Möglichkeit im Kulturpflanzenbereich. Kalifornien verfügt über 1,2 Millionen Acres an Anbaufläche für einen Erntewert von mehr als 6 Milliarden USD(4), die größte Ernte des Bundesstaates. Die Bestäubung von Mandeln ist das weltweit größte Bestäubungsereignis auf dem Planeten, und Honigbienen werden in großem Umfang zur Bestäubung dieser Kulturpflanzen eingesetzt. BVT arbeitet weiterhin mit dem Almond Board of California, Forschern der University of California und Erzeugern zusammen, um bei diesen hochwertigen Kulturpflanzen fußzufassen. * Fast 50 % der 200.000 Acres des Landes(5) an bestäubtem Steinobst (Kirschen, Zwetschken und Pflaumen) befinden sich in Kalifornien. Dies wird der nächste Schwerpunkt des Unternehmens sein. * Kalifornien verfügt über eine beträchtliche Anbaufläche für andere Kulturpflanzen, was zusätzliche Möglichkeiten für BVT darstellt. Dazu zählen Kürbisgewächse und anderes Gemüse (einschließlich Gewächshausproduktion), Ölsaaten, Avocados und Kernobst (Äpfel, Birnen). Dies werden in Zukunft Schwerpunkte für das Unternehmen sein. "Kalifornien erfordert ein zusätzliches Maß an behördlicher Genehmigung über den Prozess hinaus, den wir durchlaufen haben, um unsere EPA-Registrierung im Jahr 2019 zu erreichen", sagte Ashish Malik, CEO der Bee Vectoring Technologies. "Da ihr Überprüfungsprozess äußerst streng ist und im Gegensatz zur EPA eine Überprüfung der Produktwirksamkeit umfasst, spricht diese Genehmigung für die Stärke und Glaubwürdigkeit von CR-7. Wir haben bereits Gespräche mit einer Reihe kalifornischer Erzeuger über kommerzielle Versuche für die kommende Vegetationsperiode aufgenommen. Jetzt, da die behördliche Genehmigung des Bundesstaates Kalifornien vorliegt, verstärken wir unsere Vertriebs- und Marketinganstrengungen, um das Umsatzwachstum im Jahr 2021 zu beschleunigen, einschließlich der Einstellung eines Vertriebsmitarbeiters für Kalifornien im neuen Jahr. " Das natürliche, 100 % biologische Präzisionslandwirtschaftssystem von BVT ist besonders im dürregefährdeten Kalifornien nützlich. Kommerziell gezüchtete Bienen bringen biologische Pestizidalternativen direkt in die Blüten der Nutzpflanzen, wodurch der Verbrauch des für chemische Pestizidsprays benötigten Wassers und der fossilen Brennstoffe, reduziert wird, während gleichzeitig ein Bruchteil des Produkts verwendet wird, das für herkömmliche Sprühanwendungen erforderlich ist. (1)(2)(5) Quelle: USDA, National Agricultural Statistics Service

(3)(4) Quelle: Almond Board of California almond almanac Über Bee Vectoring Technologies International Inc.



BVT, ein Agrartechnologieunternehmen, ist ein bahnbrechendes Unternehmen am Markt mit einer bedeutenden globalen Marktchance auf dem 240-Milliarden-Dollar-Markt für Pflanzenschutz- und Düngemittel. BVT hat ein natürliches Präzisionsagrikultursystem entwickelt. Dieses System ersetzt chemische Pestizide und die verschwenderischen Sprühanwendungen von Pflanzenschutzmitteln durch die Anwendung biologischer Pestizid-Alternativen für Nutzpflanzen mittels kommerziell gezüchteter Bienen. BVTs preisgekrönte Technologie, Precision Vectoring, ist für Bienen völlig harmlos und ermöglicht die direkte Abgabe winziger Mengen natürlich gewonnener Pestizide (so genannte Biologicals) an Blüten. Dies bietet einen verbesserten Pflanzenschutz und bessere Ertragsergebnisse als herkömmliche chemische Pestizide - und verbessert die Gesundheit des Bodens, des Mikrobioms und der Umwelt. Gegenwärtig hat BVT über 65 erteilte Patente. Mehr als 35 Patente sind weltweit in allen wichtigen Agrarländern angemeldet. Das Unternehmen hat die US- EPA-Zulassung seines VECTORITE mit CR-7 (EPA-Registrierungsnummer 90641-2) zum Verkauf als zugelassenes biologisches Fungizid zur Verwendung an den gekennzeichneten Kulturpflanzen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.beevt.com. Abonnieren Sie den Newsletter unter www.beevt.com/newsletter, um regelmäßig Updates vom Unternehmen zu erhalten. Unternehmenskontakt:

Ashish Malik, President & CEO

info@beevt.com Investorenkontakte:

Babak Pedram, Investor Relations

Virtus Advisory Group

Tel: 416-995-8651

bpedram@virtusadvisory.com

