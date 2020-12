Die Stimmung in Asien ist schlecht. Nicht ein Leitindex notiert heute früh im Plus. Das überträgt sich auch auf den Terminmarkt, wo alle wichtigen Futures tiefer notieren im Vergleich zu den Schlusskursen. Der DAX-Future notiert kurz vor Eröffnung der europäischen Vorbörse -0,88 % tiefer bei 13.237 Punkten. Der S&P 500 Future liegt -0,50 % tiefer bei 3.667 Punkten und der Nasdaq-Future sinkt leicht um -0,24 % auf 12.652 Punkte.Zu früh gefreut hieß es am Montag in Frankfurt. Die zittrigen Hände folgten der frühen Indikation aus Asien und ließen den deutschen Aktienmarkt am Vormittag fallen. In der Spitze fiel der DAX vom Freitagsschlusskurs um 570 Punkte bis auf 13.060,34 Punkte (-4,18 %). Der Rebound setzte erst mit dem frühen amerikanischen Handel ein, was dem DAX wieder auf die Beine half und den Verlust zum Ende des Tages auf -2,82 % begrenzte. Kein einziges DAX-Mitglied beendete den Tag im Plus. Bayer hielt die rote Laterne mit einem Abschlag von -4,56 % auf 46,82 Euro.

