Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX startete gestern mit deutlichen Verlusten in die Weihnachtswoche. Er verlor 2,8 Prozent bzw. fast 400 Punkte. Nachdem in Großbritannien eine Corona-Mutation bekannt wurde, sind die Virus-Sorgen und die damit verbundenen Lockdown-Ängste zurückgekehrt. Marktidee: Tesla. Die Aktie von Tesla wird seit gestern im S&P 500 gelistet. Gleich an ihrem ersten Handelstag dort, stoppte die rasante Rallye der letzten Wochen. Die Tesla-Aktie ging mit einem Minus von 6,5 Prozent aus dem Handel. Die markttechnischen Indikatoren signalisieren nun eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine ausgeprägte Konsolidierung oder Korrektur.