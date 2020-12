Zuletzt eilte die Tesla-Aktie von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Aufnahme in den S&P 500 scheint vorerst die Luft raus. Die Aktie zählt am Montag zu den Verlierern. An ihrem ersten Handelstag im S&P-500-Index hat die Tesla-Aktie ihre rasante Kursrally erst einmal gestoppt.In dem marktbreiten Index zählt Tesla mit einem Börsenwert von mehr als 600 Milliarden Dollar zu den Schwergewichten. Noch am Freitag hatte das Papier des Elektroautobauers mit einem weiteren Kursrekord die Marke von ...

