TAGESTHEMA I

Apple will offenbar 2024 ein selbstfahrendes Auto auf den Markt bringen. Die Agentur Reuters berichtet unter Berufung auf informierte Personen, dass der iPhone-Hersteller bei dem Fahrzeug einen Durchbruch bei der Akku-Technik anstrebt. Die 2014 begonnene Entwicklung des eigenen Autos im Rahmen des sogenannten Project Titan sei entsprechend weit fortgeschritten. Die neuen Akkus sollen deutlich niedrigere Kosten bei einer größeren Reichweite haben. Apple lehnte laut Reuters eine Stellungnahme ab. Unklar sei, welches Unternehmen für die Montage des Fahrzeugs zuständig sein werde. Apple könnte an dieser Stelle mit einem anderen Partner zusammenarbeiten, so Reuters unter Berufung auf Kreise. Am Ende könnte sich der US-Konzern bei dem autonomen Wagen auch ganz auf das Fahrsystem konzentrieren, das dann in Autos eines traditionellen Herstellers eingebaut werden würde.

TAGESTHEMA II

Das US-Repräsentantenhaus hat ein neues gigantisches Hilfspaket gegen die Corona-Krise verabschiedet. Die Maßnahmen haben ein Volumen von fast 900 Milliarden Dollar Das Votum des Senats über das Maßnahmenbündel stand noch aus, wurde aber in Kürze erwartet und galt nur noch als Formsache. Zu den Maßnahmen gehört die Versendung von Schecks über jeweils 600 Dollar für besonders hart von der Krise betroffene Menschen sowie Hilfen für Arbeitslose von jeweils 300 Dollar pro Woche. 25 Milliarden Dollar sind für den Wohnungssektor vorgesehen. Damit soll verhindert werden, dass in Finanznot geratene Mieter ausziehen müssen. Auch soll es Hilfen von fast hundert Milliarden Dollar für Schulen und Kitas geben.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 BIP 3Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +33,1% gg Vq 2. Veröff.: +33,1% gg Vq 2. Quartal: -31,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,6% gg Vq 2. Veröff.: +3,6% gg Vq 2. Quartal: -1,8% gg Vq 16:00 Verkauf bestehender Häuser November PROGNOSE: -2,2% gg Vm zuvor: +4,3% gg Vm 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Dezember PROGNOSE: 97,5 zuvor: 96,1 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.675,25 -0,46% Nasdaq-100-Indikation 12.656,50 -0,27% Nikkei-225 26.436,39 -1,04% Hang-Seng-Index 26.036,96 -1,03% Kospi 2.733,68 -1,62% Shanghai-Composite 3.366,25 -1,59% S&P/ASX 200 6.599,60 -1,05%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwächer - Die Börsen reagieren mit einem Tag Verspätung auf die Nachricht über die Entdeckung einer Coronavirus-Mutation in Großbritannien. Die Sorge gehe um, dass die insbesondere in Europa darauf erfolgten verschärften Maßnahmen im Reiseverkehr und beim Gütertransport nach und aus Großbritannien neuerliche negative wirtschaftliche Folgen bedeuten könnten - auch global betrachtet, sagen Händler. Dass die Verluste nicht stärker ausfallen, dürfte auch auf die Erwartung der Impfstoffhersteller Biontech und Pfizer zurückzuführen sein, dass ihr Impfstoff auch gegen die Mutation wirke. Hinzu kommt als positiver Faktor, dass das US-Repräsentantenhaus das neue gigantische Hilfspaket gegen die Corona-Krise verabschiedet hat. Unter Druck stehen am Aktienmarkt die üblichen Verdächtigen bei Verschärfungen der Corona-Krise, wie Aktien aus dem Reise- und Transportsektor. Korean Air Lines geben um 2,2 Prozent nach, Qantas um 2 Prozent, Japan Air Lines um 2 und ANA um 2,2 Prozent, Cathay Pacific um 1,3 Prozent und Air China um 1,5 Prozent. Für Anta Sport geht es in Hongkong aber gegen die breite Richtung um 5 Prozent nach oben. Hier stützt die Nachricht über den Verkauf der Tochter Precor für 420 Millionen Dollar an den Heimtrainerhersteller Peloton.

US-NACHBÖRSE

Apple setzten die bereits während des regulären Handels zu beobachtende Erholungsbewegung um 1,9 Prozent nach oben fort. Für Kursfantasie sorgte ein Bericht, wonach Apple ein selbstfahrendes Kraftfahrzeug entwickelt, das 2024 marktreif sein dürfte. Bei Peloton Interactive kam die Nachricht sehr gut an, dass der Heimtrainerhersteller sein Geschäft angesichts der hohen Nachfrage infolge der Corona-Pandemie mit einer Übernahme ausbaut. Für 420 Millionen Dollar übernimmt Peloton das US-Unternehmen Precor, das über das Internet vernetzte Fitnessräder anbietet. Peloton wurden um 8,4 Prozent nach oben gezogen. Sportsman's Warehouse schossen um fast 37 Prozent nach oben auf 17,32 Dollar. Hier trieb die Nachricht über die Übernahme des Unternehmens durch Great American Outdoors Group zum Preis von 18 Dollar je Aktie.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 30.216,45 0,12 37,40 5,88 S&P-500 3.694,92 -0,39 -14,49 14,37 Nasdaq-Comp. 12.742,52 -0,10 -13,12 42,02 Nasdaq-100 12.690,26 -0,38 -47,92 45,31 Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 1,14 Mrd 3,10 Mrd Gewinner 1.170 1.334 Verlierer 2.016 1.809 Unverändert 74 97

Uneinheitlich - Nachdem zur Eröffnung die Entdeckung einer Mutation des Coronavirus die Indizes kräftig ins Minus gedrückt hatte, setzte sich im Verlauf die Erleichterung über das nun auf den Weg gebrachte US-Konjunkturpaket über 900 Milliarden Dollar durch. Der Dow schaffte sogar den Dreh in positives Terrain. Verluste verzeichneten Aktien des Reise- und Touristiksektors, doch konnte auch hier ein Großteil der Abgaben im Verlauf aufgeholt werden. Southwest Airlines, United Airlines und Delta Air Lines verloren zwischen 0,5 und 1,5 Prozent. Die Aktie des Kreuzfahrtveranstalters Royal Carribean fiel um 0,7 Prozent. Apple schlossen nach deutlichen Anfangsverlusten 1,2 Prozent im Plus. Hintergrund war ein Reuters-Bericht, wonach 2024 ein selbstfahrende "iCar" an den Start gehen könnte. Die Tesla-Aktie verlor 6,5 Prozent. Sie war zum ersten Mal im S&P-500-Index gehandelt worden und hatte im unmittelbaren Vorfeld am Freitag einen Sprung um 6 Prozent auf ein neues Rekordhoch gemacht. Der Bankensektor war mit einem Aufschlag von 2,7 Prozent der größte Gewinner. Auftrieb erhielt er von der Entscheidung der US-Notenbank, den Banken wieder Aktienrückkäufe zu gestatten, nachdem sich die Geldhäuser im jüngsten Stresstest wacker geschlagen haben. Die Nike-Aktie kletterte nach Zahlen um 4,9 Prozent und stieg im Verlauf ein neues Rekordhoch.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,12 0,8 0,11 -108,5 5 Jahre 0,38 -1,0 0,38 -154,9 7 Jahre 0,66 -0,5 0,66 -159,2 10 Jahre 0,93 -1,1 0,94 -151,1 30 Jahre 1,68 -1,7 1,69 -139,2

US-Anleihen waren mit den jüngsten Corona-Entwicklungen gesucht. Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel um 1,1 Basispunkte auf 0,93 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:38 % YTD EUR/USD 1,2219 -0,2% 1,2239 1,2196 +9,0% EUR/JPY 126,39 -0,1% 126,46 126,41 +3,7% EUR/GBP 0,9116 +0,2% 0,9100 0,9214 +7,7% GBP/USD 1,3405 -0,3% 1,3450 1,3238 +1,2% USD/JPY 103,43 +0,1% 103,34 103,64 -4,8% USD/KRW 1107,78 +0,4% 1103,14 1105,80 -4,1% USD/CNY 6,5503 +0,0% 6,5497 6,5482 -5,9% USD/CNH 6,5431 +0,1% 6,5353 6,5421 -6,1% USD/HKD 7,7531 +0,0% 7,7526 7,7539 -0,5% AUD/USD 0,7555 -0,4% 0,7582 0,7517 +7,8% NZD/USD 0,7057 -0,6% 0,7102 0,7035 +4,8% Bitcoin BTC/USD 22.794,50 -1,7% 23.199,00 23.677,00 +216,1%

Der Dollar verzeichnete unter dem Strich leichte Gewinne. Weil die US-Devise als Fluchtwährung in Krisenzeiten gilt, war sie zunächst mit den Corona-Nachrichten aber kräftig gestiegen, ehe die Sorge um die Mutation des Virus im Tagesverlauf etwas abebbte und auch das 900 Milliarden Dollar schwere Fiskalpaket in den USA thematisch die Oberhand gewann. Das Fiskalpaket dürfte zum Einen eine höhere Verschuldung der USA zur Folge haben und zum Anderen die Inflation antreiben, während gleichzeitig die US-Notenbank noch lange an ihren extrem niedrigen Zinsen festhalten und auch nicht mehr so schnell auf eine anziehende Inflation reagieren will wie früher.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,84 47,97 -2,4% -1,13 -8,3% Brent/ICE 49,82 50,91 -2,1% -1,09 -17,7%

Stark unter Druck standen die Ölpreise, die den stärksten Tagesverlust seit über sechs Wochen verzeichneten. Die jüngsten Entwicklungen in der Corona-Pandemie schürten die Befürchtungen eines Nachfrageeinbruchs. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 2,7 Prozent auf 47,79 Dollar. Brent reduzierte sich um 3,0 Prozent auf 50,70 Dollar.

