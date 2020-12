DJ PTA-Adhoc: ACTAQUA GmbH: Bestellung eines neuen Geschäftsführers

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Schriesheim (pta005/22.12.2020/08:00) - Die Gesellschafterversammlung der ACTAQUA GmbH hat Herrn Steffen Römer, Leiter Vertrieb und verantwortlich für Key Account Management, Flächenvertrieb und Personal, mit Wirkung ab dem 01.01.2021 zum Geschäftsführer bestellt.

Unternehmen: ACTAQUA GmbH Fon: +49 (0)6203 960 94 00 Fax: +49 (0)6203 960 94 01 E-Mail: pressestelle@act-aqua.de Internet: https://ir.actaqua.de/ ISIN: DE000A3H2TU8 WKN: A3H2TU

(Ende)

Aussender: ACTAQUA GmbH Adresse: Theodor-Körner-Straße 10, 69198 Schriesheim Land: Deutschland Ansprechpartner: Sascha Müller Tel.: +49 6203 9 60 94 00 E-Mail: pressestelle@act-aqua.de Website: www.act-aqua.de

ISIN(s): DE000A3H2TU8 (Anleihe) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

