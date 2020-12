Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Neue Corona-Ängste haben den DAX gestern einbrechen lassen. Es ging 2,8 Prozent nach unten für den deutschen Leitindex. Auch der Dow Jones notierte zwischenzeitlich deutlich im Minus. Am Ende des Tages drehte er dann aber in die Gewinnzone. Bei den Einzelwerten geht es heute um Bitcoin, Tesla, Peloton, Apple, AT&T, Pfizer, BioNTech, T-Mobile US, Virgin Galatic, SAP, Zalando, HelloFresh und Zooplus. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.