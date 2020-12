Nach der Talfahrt am deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt weisen die Signale am Dienstag-Morgen in Richtung einer Stabilisierung. Der nahende Start der Impfkampagne in Deutschland macht Mut, zumal erwartet wird, dass die Impfungen trotz Mutationen wirksam sein dürften. Rückenwind kommt auch von der Wall Street.Der DAX +0,53% wurde etwa eine halbe Stunde vor Xetra-Start 0,3 Prozent im Plus gesehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...