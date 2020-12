Trotz einer Einigung im US-Kongress in Sachen neues Konjunkturpaket fackelte der Dow Jones zu Wochenbeginn kein Feuerwerk ab. Ist dies der Vorbote einer Korrektur am US-Aktienmarkt? Mit einem StayLow-Optionsschein auf den Dow Jones kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen. Nach wochenlangem Hin und Her haben Demokraten und Republikaner den Weg für neue Corona-Hilfen im Volumen von 900 Mrd. Dollar geebnet. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Es sei die zweitgrößte staatliche Finanzspritze ...

