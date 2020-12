Der heimische Markt wurde von den negativen Nachrichten aus Großbritannien belastet, nach einem deutlichen Absturz zu Handelsbeginn konnte der ATX zwar seine Verluste zwischenzeitlich eindämmen, nach einer weiteren Schwächephase am Nachmittag konnte er dann erneut wieder aufholen und beendete den Wochenauftakt mit einem Minus von 2,1%. Die Banken schlossen sich der europaweiten Schwäche des Sektors an, die Bawag endete mit einem Minus von 3,3%, die Erste Group schloss 3,7% schwächer, am besten konnte sich die Raiffeisen halten, sie musste lediglich 1,4% abgeben. Schwach waren auch die Ölwerte, die OMV erzielte ein Minus von 2,9%, Schoeller-Bleckmann musste den Erfolgslauf beenden und schloss 2,0% tiefer. Unter den ATX-Werten gab es gestern keinen Gewinner, ...

