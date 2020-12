Die DIC Asset AG (ISIN: DE000 A1X3XX 4) realisiert einen weiteren Portfoliozugang: So hat der börsennotierte Immobilienkonzern den Kaufvertrag für ein hochwertiges Logistik-Neubauobjekt in Bremen beurkundet. Der Besitz-, Nutzen- und Lastenübergang ist zu Beginn 2021 geplant. Das Objekt mit rund 8.500 qm vermietbarer Fläche befindet sich in attraktiver Mikrolage in der Bremer Airport-Stadt Nord mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...