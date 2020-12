DJ Polizeigewerkschaft: Corona-Beschränkungen werden scharf kontrolliert

BERLIN (Dow Jones)--Die Polizei will die Einhaltung der Corona-Beschränkungen an Weihnachten und Silvester scharf kontrollieren. "Wir erhöhen gerade die Präsenz im öffentlichen Raum", sagte der Vizechef der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek, der Süddeutschen Zeitung. An Weihnachten werde die Polizei zwar nicht "anlasslos von Haus zu Haus gehen und nachzählen, wie viele Leute am Tisch sitzen", sagte Radek. "Aber wenn wir Hinweise bekommen, dass irgendwo Regeln verletzt werden, dann gehen wir dem nach."

Die Polizei werde beschlossene Verbote durchsetzen, kündigte Radek an. Der Polizeigewerkschafter warnte zudem vor möglichen Attacken auf Impfzentren und -lagerstätten. "Ich will keine Gefahren herbeireden, aber es gibt die Prognose, dass die Impfzentren angegriffen werden könnten", sagte er. Die Polizei werde die Zentren daher verstärkt schützen.

