Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Kursgewinnen eröffnet. Der österreichische Leitindex ATX stieg um 0,68 Prozent auf 2.674,88 Punkte. Damit begab er sich nach dem Kursrutsch vom Vortag auf Erholungskurs. Die europäischen Leitbörsen eröffneten ebenfalls fester. Am Montag hatte eine in Großbritannien neu entdeckte und möglicherweise hoch ansteckende Mutation des Coronavirus für Unsicherheit am Markt ...

