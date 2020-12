Auch in dieser Woche brauchen Anleger bei der Aktie von BYD starke Nerven. Mit einem kräftigen Kurssprung am Montag hat der Wert eine charttechnische Formation nach oben hin aufgelöst und dabei ein neues Kaufsignal generiert. Heute wurde jedoch ein Großteil der Kursgewinne an der Heimatbörse in Hongkong wieder abverkauft.DER AKTIONÄR berichtete bereits über die bullishe Wimpel-Formation, die die BYD-Aktie seit August ausgebildet hatte. Mit einem kräftigen Kurssprung durchbrach der Wert am Montag ...

