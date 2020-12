Unterföhring (ots) -- Das Beste zum Fest: Sky Ticket offenbart neue bemerkenswerte Verbesserungen und so wird der beliebte Streamingservice dank einer Vielzahl an Neuerungen jetzt noch komfortabler und besser- Perfekt für die Feiertage: Der beste Weg zum weihnachtlichen Programm aus Sky Sport live und auf Abruf sowie den neuesten und besten Serien, den täglich neuen Filmen, Dokus und Kids-Programmen jederzeit auf Abruf, ganz ohne Vertragsbindung 22. Dezember 2020 - Hätten Sie's gewusst? In den letzten 12 Monaten durften sich Sky Ticket Kunden über so viele Neuerungen freuen wie nie zuvor - und das ganz ohne Zusatzkosten. Der monatlich kündbare Streamingservice ist heute auf mehr Plattformen denn je verfügbar und noch flexibler nutzbar- zu einem günstigen Preis für die bevorstehenden Festtage.Wussten Sie, dass...?...Sie exklusive Serien und Blockbuster in nur einem Ticket genießen?Zur Vereinfachung können Sky Ticket Kunden mit dem neuen Entertainment & Cinema Ticket preisgekrönte Sky Originals, exklusive HBO-Serien und aktuelle Blockbuster genießen - und das alles erstmals in einem Ticket. Dank eines attraktiven Preises von nur 14,99 Euro und vieler Verbesserungen ist es jetzt noch einfacher, das Beste aus Film und Entertainment zu genießen....Sie mit Sky Ticket rund um die Uhr Serien und Filme auf bis zu 30 Live-TV-Sendern sehen können?Live-TV auf Sky Ticket ist viel mehr als nur erstklassige Berichterstattung über eine riesige Vielfalt an Sportarten, sondern auch: vorausgewählte großartige Serien und Filme, sowie eine kuratierte Auswahl an Dokumentationen für jeden Geschmack (je nach gebuchtem Ticket) je nach Gerät auf bis zu 30 Live-TV-Sendern, für all jene, die nicht on demand nach dem passenden Programm suchen wollen. Erst 2020 konnten Sky Ticket Kunden Live-Programm auf zahlreichen neuen Sendern wie Sky Cinema Thriller HD, Sky Atlantic, Nat Geo Wild HD, 13th Street und Universal TV sehen. Und das Beste: die neuen Sender wurden ohne Aufpreis integriert....Sky Ticket auf unzähligen Geräten wie Sony TVs, PS5, Xbox Series S / X und ab 2021 auch auf Fire TV Geräten verfügbar ist?Sky Ticket ist jetzt auf weiteren neuen Plattformen und Geräten verfügbar. Seit August ist die Sky Ticket App neben Web, Smartphones, Tablets, Gaming-Konsolen, Samsung TV, LG TVs und Streaming-Geräten wie Apple TV sowie Chromecast, auch auf Sony BRAVIA Android TVs (ab Modelljahr 2016) verfügbar. Außerdem: Auf den brandneuen Spielekonsolen Xbox Series S / X und Playstation 5 ist Sky Ticket vom Start weg seit November dabei. Und ab 2021 wird Sky Ticket zusätzlich auf vielen Amazon Fire TV-Geräten erhältlich sein. Egal, ob auf der heimischen Leinwand oder unterwegs mit dem handlichen Tablet: Sky Ticket ist nur ein paar Klicks entfernt und bietet das perfekte Sport- und Unterhaltungserlebnis....Sie Sky Ticket auf zwei Geräten gleichzeitig schauen können?Allen Kunden mit einem Monatsticket für Entertainment, Entertainment & Cinema oder Supersport stehen zwei parallele Streams zur Verfügung - und das völlig ohne Zusatzkosten. Kunden eines Haushaltes können damit ihre Lieblingsprogramme von Sky nun parallel auf zwei unterschiedlichen Geräten gleichzeitig genießen - zum Beispiel Fußballfans die Bundesliga auf dem Fernseher, und Serienfans parallel "The Undoing" auf dem Tablet oder Notebook....jederzeit hunderte Sportvideos wie Highlights, Dokus und News abrufbar sind?Sportkunden von Sky Ticket genießen auf Abruf hunderte Videos wie Spiel- und Rennhighlights aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, der UEFA Champions League, der Formel 1, dem DFB-Pokal, der Premier League und vielen anderen Sky Livesport-Events, exklusive Fußball-Dokumentationen, sowie rund um die Uhr Top-Clips von Sky Sport News mit den neuesten Nachrichten, Shows, Pressekonferenzen und Fitnessclips....35 Top-Apps auf dem Sky Ticket TV Stick zur Wahl stehen?Der Sky Ticket TV Stick schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe: Einerseits ist er eine handliche und tragbare Möglichkeit, Sky Ticket auf einem kompatiblen Fernseher zu Hause oder unterwegs zu nutzen, um ganz einfach Serien, Filme und Live-Sport auf jedem Fernseher - auch ohne Smart TV Funktion - zu streamen. Außerdem sind 35 weitere Top-Apps mit nur einem Klick verfügbar, darunter die Mediatheken von ARD und ZDF, YouTube, Vevo und viele mehr. 2020 kam unter anderem Prime Video neu ins Portfolio....mit dem Sky Ticket TV Stick Musik hören auf jedem Fernseher möglich ist?Millionen Musikfans lieben Spotify. Und der Sky Ticket TV Stick macht's möglich: Musik hören mit jedem Fernseher und einem angeschlossenen Soundsystem! Einfach Spotify App auf dem Stick öffnen, mit dem persönlichen Spotify-Konto anmelden und gleich ganz easy die liebsten Playlists hören....seit diesem Jahr noch mehr Lieblinge der Kids zur Wahl stehen?Mit Sky Ticket finden Eltern jederzeit auch den besten Weg, ihre Kids glücklich zu machen. 2020 kamen mit Nick jr. und Nick Toons neben Junior, Boomerang und Cartoon Network zwei weitere hochkarätige Sender und ihre Lieblingshelden wie "SpongeBob Schwammkopf", "Paw Patrol" und "Dora and Friends" hinzu, sowie viele weitere tolle Kindersendungen....Sie auf Big Screens & im Web mit noch weniger Klicks die Inhalte finden, die Sie suchen?Das User Interface für die Anordnung der Inhalte wurde 2020 auf Samsung TV, LG TV, Xbox, PlayStation und im Web kontinuierlich weiterentwickelt und ist jetzt übersichtlicher, segmentierter und nach Relevanz sortiert. Dadurch sind in der App jetzt viel mehr Inhalte auf einen Blick zu sehen. Das erleichtert es allen Sky Ticket Kunden, den gesuchten Inhalt schneller zu finden oder noch unbekanntes Programm noch schneller zu entdecken....die Planung des nächsten Serien-Marathons jetzt noch leichter fällt?Neu bei Sky Ticket: Das Feature, mit dem man nie mehr seine Lieblingssendungen oder -filme verpasst. Kunden mit einem Entertainment oder Entertainment & Cinema Ticket sehen in der Sky Ticket App auf Samsung und LG Fernsehern, oder einer der Spielekonsolen bei mehr als 1.000 Serienepisoden ab sofort eine Information zur Verfügbarkeit der nächsten Folge. Perfekt für den nächsten Serien-Marathon oder um sein Lieblingsprogramm ohne Hektik genießen zu können!Charli Kumar, Senior Vice President Sky Ticket:"Wir sind bestrebt, uns ständig zu verbessern, um unseren Kunden das beste TV-Erlebnis zu bieten und neue Dienste und Funktionen für ihren Komfort zu entwickeln. Wir haben im vergangenen Jahr kontinuierlich daran gearbeitet, das Streaming-Erlebnis für alle Kunden weiter zu verbessern und den Spaßfaktor weiter zu steigern, damit sie unsere neuesten preisgekrönten Shows, Blockbuster-Filme und hochwertigen Sportinhalte als großartiges Erlebnis und mit voller Flexibilität genießen können. Doch das ist erst der Anfang. Im Jahr 2021 können sich Sport-, Serien- und Filmfans auf viele weitere gute Nachrichten von Sky Ticket freuen."Über Sky TicketDer Streamingdienst Sky Ticket ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für Sky Ticket benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät oder den Sky Ticket TV Stick mit Zugang zu weiteren 35 Apps. Ein Receiver ist nicht nötig.Mit Sky Ticket können Kunden tausende Serienepisoden, Filme, Dokumentationen und Kinderprogramme auf Abruf genießen, darunter einzigartige Serienhighlights wie "The Undoing", "Game of Thrones" oder preisgekrönte Sky Originals wie "Das Boot" und Kino-Blockbuster wie "Hexen hexen" oder "Last Christmas" - und natürlich Sport.Apropos Sport: Mit Sky Ticket erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter Topspiele der UEFA Champions League, der Bundesliga, der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals, alle Formel-1-Rennen, die LIQUY MOLY Handball Bundesliga, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Und auf Abruf sind viele Sport-Highlights ebenfalls verfügbar.Für weitere Informationen besuchen Sie https://skyticket.sky.de/Folgen Sie uns auf instagram.com/skyticketde/ und auf facebook.com/skyTicketDEÜber Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky LimitedPressekontakt:Kontakt für Medien:Andreas StumptnerHead of Product CommunicationsTel: 089/9958 6882Andreas.Stumptner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Tamara Söckler / Melissa AschauerBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4797338