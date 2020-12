München (ots) - "Rote Rosen" schnürt in der letzten Drehwoche des Jahres ein Festpaket, das gleich zu Beginn 2021 ein Feuerwerk packender Geschichten mit neuen Rollen zündet.Ein Unbekannter rettet Tatjana (Judith Sehrbrock) vor einem herannahenden Auto; sie entgeht nur knapp einem Unfall. Der Blick in seine Augen trifft jedoch direkt ins Herz. Dieser Magic Moment bleibt nicht ohne Folgen. Ein Rendezvous endet schnell im Hotelbett von Paul Tyler (Leander Lichti), einem Anwalt, der nach Lüneburg gekommen ist, um eine Plagiats-Unterlassung durchzusetzen - ausgerechnet gegen Monas (Jana Hora-Goosmann) neue Regalserie. Und Paul Tyler hat noch eine andere Bombe im Gepäck, die er bei Thomas (Gerry Hungbauer) zündet...Auch Walter (Ludger Burmann) erlebt seinen Magic Moment. Walter hat gegen die Einsamkeit das Online-Dating entdeckt und zunehmend Spaß an den Chats mit den unbekannten Damen. Als er jedoch realisiert, dass er auf Fake-Profile reingefallen ist, wehrt er sich kraftvoll. Seine Chatpartnerin Martha (Maren Gilzer) kriegt seinen Ärger ab, doch die Frau kontert cool. Als sie sich dann zum ersten Mal "im wahren Leben" treffen, ist es um Walter geschehen! Ein Moment, der sein Leben verändert.Und ein noch geheimer "Knaller" ist gerade in einem Instagram-Rätsel versteckt worden: Wer ist der verrückte "Santa Claws", der Anfang nächsten Jahres in einer Gastrolle für Furore sorgen wird? Der Link für Rätselfreunde: www.instagram.com/rote_rosen (http://www.instagram.com/rote_rosen)Leander Lichti, Maren Gilzer und der verrückte Instagram-Gaststar sind ab Folge 3286/87 der Daily Novela Anfang März 2021 im Ersten zu sehen.Leander Lichti spielte nach seiner Ausbildung an der Bayerischen Theaterakademie August Everding seit 1995 in zahlreichen Fernseh- und Kinoproduktionen sowie Theater-Inszenierungen. Zuletzt war er an der Seite von Katharina Wackernagel in der Kino-Screwball-Komödie "Die letzte Lüge" zu sehen. Seit 2014 gehörte er zum Ensemble der Fernsehserie "Dr. Klein". Weitere Rollen übernahm Lichti u.a. in den TV-Produktionen "Rosamunde Pilcher - Von Tee und Liebe", "WaPo Bodensee (https://de.wikipedia.org/wiki/WaPo_Bodensee)" und in der Landkrimi (https://de.wikipedia.org/wiki/Landkrimi)-Reihe "Das Mädchen aus dem Bergsee (https://de.wikipedia.org/wiki/Das_M%C3%A4dchen_aus_dem_Bergsee)".Maren Gilzer bekam ihre erste TV-Rolle 1996 in Dieter Wedels "Der Schattenmann". Es folgten Engagements u.a. in "Tatort", "Traumschiff", "Alphateam", "Die Strandclique", "Hausmeister Krause" und in der Inga-Lindström-Verfilmung "Das Sommerhaus". Von 1998 bis 2014 spielte sie Schwester Yvonne in der erfolgreichen ARD-Serie "In aller Freundschaft". In über 3000 Folgen agierte Maren Gilzer als Glücksfee in der TV-Show "Glücksrad". Im "Dschungelcamp" wurde sie von den Zuschauern zur sympathisch-unerschrockenen Dschungelkönigin gewählt."Rote Rosen" ist eine Produktion der Studio Hamburg Serienwerft (Produzenten: Emmo Lempert, Jan Diepers) im Auftrag der ARD für Das Erste. Die Redaktion haben Meibrit Ahrens und Frida Steimer (beide NDR)."Rote Rosen", montags bis freitags um 14:10 Uhr im ErstenIm Internet unter www.DasErste.de/roterosen (http://www.DasErste.de/roterosen)Pressefotos unter www.ard-foto.de (http://www.ard-foto.de)Pressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deDZ! Kommunikation, Tel: 030/3101 88 66, Dieter Zurstraßen, Tel: 0160/4798 370, E-Mail: dz@dz-kommunikation.deoder am Set: Daniela Behns, Tel: 04131/886 340, E-Mail: dbehns@rote-rosen.tvOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4797368