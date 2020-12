Das Project Titan befindet sich laut Medienberichten kurz vor dem Ziel. Angeblich arbeitet Apple dabei an einer bahnbrechenden Batterietechnologie und hat bereits Zulieferer in Taiwan beauftragt. Zunächst hieß es von der taiwanesischen Economic Daily News, der iPhone-Hersteller wolle bereits nächstes Jahr den Markt für E-Autos betreten. Beobachter halten diesen Zeitplan für verfrüht. Wenn überhaupt, dann könnte der Konzern nächsten Herbst das Auto ankündigen, hieß es. Nun legt die Nachrichtenagentur Reuters nach: Der Produktionstermin liege in 2024. Pandemiebedingte Verzögerungen könnten...

