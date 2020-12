Infineon-Calls mit Verdoppelungspotenzial

Obwohl auch die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) am 21.12.20 um bis zu 4,70 Prozent abgestürzt war, befindet sie sich seit ihrem Märztief bei 10,13 Euro in einem soliden Aufwärtstrend. Immerhin legte die Aktie bis zum 17.12.20 um mehr als 200 Prozent auf bis zu 31,17 Euro zu. Am 22.12.20 scheint sich die Infineon-Aktie vom Kursrückgang des Vortages wieder zu erholen und startete im Bereich von 30,41 Euro in den Handelstag.

Für Anleger, die der von der Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 34,50 Euro (J.P.Morgan Chase) zum Kauf empfohlenen Infineon-Aktie nach dem gestrigen Kursrückgang in den nächsten Wochen eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung zutrauen, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.

Call-Optionsschein mit Strike bei 29 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis 29 Euro, Bewertungstag 15.3.21, BV 0,1, ISIN: CH0496925055, wurde beim Infineon-Aktienkurs von 30,41 Euro mit 0,30 - 0,31 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs in spätestens einem Monat ein Kursanstieg auf 33 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,45 Euro (+30 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 28,036 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 28,036 Euro, BV 1, ISIN: DE000HR3VLG5, wurde beim Infineon-Kurs von 30,41 Euro mit 2,39 - 2,42 Euro taxiert.

Wenn die Infineon-Aktie in nächster Zeit auf ihrem Weg zum hohen Kursziel zumindest auf 33 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 4,96 Euro (+105 Prozent) erhöhen - sofern die Infineon-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 27,1497 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 27,1497 Euro, BV 1, ISIN: DE000PF4GFW7, wurde beim Infineon-Kurs von 30,41 Euro mit 3,34 - 3,36 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Infineon-Aktie auf 33 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 5,85 Euro (+74 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de