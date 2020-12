München (ots) -- "The Invisible Line - Die Geschichte der Welle" beleuchtet die wahre Geschichte und die Hintergründe des "The Third Wave"-Sozialexperiments von 1967, das den Stoff für Morton Rhues weltberühmten Roman "Die Welle" bot.- Im Mittelpunkt stehen der Initiator des Experiments, der frühere Lehrer Ron Jones, und eine Reihe von ehemaligen Schülern. Gedreht wurde an Originalschauplätzen.- Die einstündige Doku ist ab heute neu im Angebot von Crime + Investigation Play, dem On-Demand-Channel in den Amazon Prime Video Channels und Apple TV-Kanälen in der Apple TV App sowie am Samstag, 26. Dezember, um 18:25 Uhr auf Crime + Investigation (CI) zu sehen. Es ist einer der berühmtesten Sozialversuche weltweit: das Third-Wave-Experiment des Geschichtslehrers Ron Jones. Die Story seines Experiments ging um die Welt: Morton Rhues Roman "Die Welle", der auf Jones' Versuch basiert, wurde zum Bestseller und Standardwerk, das seit Generationen an zahlreichen Schulen rund um den Globus zur Pflichtlektüre gehört. Mehrfach wurde es verfilmt. Ab heute steht mit "The Invisible Line - Die Geschichte der Welle" eine umfassende Dokumentation über die Hintergründe und die wahren Begebenheiten des Experiments auf Crime + Investigation Play, dem On-Demand-Channel in den Amazon Prime Video Channels und Apple TV-Kanälen in der Apple TV App, auf Abruf bereit. Darüber hinaus zeigt der lineare True-Crime-Sender Crime + Investigation (CI) die Dokumentation am kommenden Samstag, 26. Dezember, um 18:25 Uhr.Für den einstündigen Dokumentarfilm drehte der Autor, Regisseur und Produzent Emanuel Rotstein an Originalschauplätzen, etwa der Cubberley High School in Palo Alto, Kalifornien, und arbeitete bei der Entwicklung und Realisation der Produktion eng mit Ron Jones und einigen seiner ehemaligen Schüler zusammen.Ausgangspunkt des Sozialprojekts war die Frage eines Schülers in Jones' Geschichtsklasse, warum die Deutschen sich nicht gegen das Hitler-Regime gewehrt und nicht den Holocaust verhindert hätten. Jones, der für seinen experimentellen Lehrstil bekannt war, wollte den Schülern eine Lektion erteilen und demonstrieren, wie schnell totalitäres Gedankengut und Faschismus in einer Gesellschaft Fuß fassen können. Der Versuch, der ursprünglich nur einen Tag hätte dauern sollen, entwickelte ein Eigenleben, das Jones kaum mehr kontrollieren konnte.In "The Invisible Line - Die Geschichte der Welle" blickt Jones nun auf den 53 Jahre zurückliegenden Versuch zurück: "Ich hätte das Experiment nie durchführen dürfen und habe meine Klasse in unglaubliche Gefahr gebracht. Ich überschritt die unsichtbare Linie und genoss meine Macht, genau wie Stalin, Hitler oder Trump heute", sagte Ron Jones am Rande einer Präsentation der Dokumentation, in der der zeitlose Aspekt des außer Kontrolle geratenen Experiments von 1967 eine zentrale Rolle spielt. So spannt die Produktion den Bogen in die Jetztzeit und zur Bedrohung unserer gesellschaftlichen Grundordnung durch antidemokratische Kräfte. Gleichzeitig offenbart sie, wie die Mechanismen der Manipulation, die einst zu einem der größten Verbrechen gegen die Menschlichkeit führten, nichts an Wirkung eingebüßt haben, sondern weiterhin als Werkzeug krimineller Einzeltäter und Gruppierungen dienen.Dazu Produzent, Autor und Regisseur Emanuel Rotstein, zugleich Senior Director Programming von A+E Networks Germany: "Wir erleben die Welle heute vor unseren eigenen Augen. Der vermeintliche Verlust von Sicherheit, Status und Ansehen lässt Menschen blindlings Demagogen und Populisten hinterherlaufen. Die geistigen Brandstifter stacheln weltweit zur Hetze, Diskriminierung und zu Mord an. Ron Jones' Experiment hält uns hier den Spiegel vor und zeigt, wie leicht und vor allem wie schnell wir alle verführbar sind."In exklusiven Interviews erzählen Ron Jones und einige seiner früheren Schüler von ihren Eindrücken, wie sie dem Reiz der Macht verfielen und wie sie das Erlebte bis heute begleitet. So traf sich Emanuel Rotstein in Kalifornien auch mit Mark Hancock, Steven Coniglio, Russel Mulock, Phil Neel, Debbie Berry, Jo Anne Gasaway und Alyssa Reit, sieben ehemaligen Schülern, die 1967 an dem "Welle"-Experiment teilnahmen. Anlässlich des 50. Jahrestags ihres Schulabschlusses im Jahr 1969 kamen Ende Juli 2019 in San Francisco ehemalige Schüler der Klasse zu einem Treffen zusammen. Im Vorfeld der Feierlichkeiten fanden die Dreharbeiten für die Dokumentation statt.Mit "The Invisible Line - Die Geschichte der Welle" setzte A+E Networks Germany sein bereits seit 2005 bestehendes Engagement im Bereich deutscher Eigenproduktionen für seine Sender HISTORY und Crime + Investigation (ehemals A&E und The Biography Channel) fort. Das aufwendige Produktionsniveau, internationale Drehorte, prominente Mitwirkende und hochkarätige Sprecher spiegeln die hohen Qualitätsansprüche des US-Mutterhauses wider. Zu viel beachteten Eigenproduktionen von A+E Networks Germany zählen "Die Befreier", "Der elfte Tag", "Guardians of Heritage - Hüter der Geschichte" und das True-Crime-Format "Protokolle des Bösen".Informationen zu Crime + Investigation Play, Crime + Investigation bzw. zu A+E Networks Germany gibt es unter www.crimeandinvestigation.de (http://www.crimeandinvestigation.de), www.aenetworks.de (http://www.aenetworks.de), www.instagram.com/crimeinvestigationde (http://www.instagram.com/crimeinvestigationde) und www.facebook.com/CIdeutschland (http://www.facebook.com/CIdeutschland).Pressekontakt:A+E NETWORKS GERMANY / The History Channel (Germany) GmbH & Co. KGNicolas FinkeHead of Press & PRTel.: +49 (0) 89 208 04 81 16E-Mail: Nicolas.Finke@aenetworks.dewww.crimeandinvestigation.dewww.history.dewww.aenetworks.deOriginal-Content von: Crime + Investigation (CI), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113947/4797452