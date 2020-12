Micro Mobility Systems gibt neue Einblicke in den Entwicklungsprozess seines E-Leichtfahrzeugs Microlino 2.0. Das erste Prototypen-Chassis, in dem das neue Fahrwerk, Motor und Batterie verbaut ist, wird seit einigen Tagen getestet. Trotz der Corona-Pandemie ist der Produktionsstart nach wie vor auf 2021 angesetzt. Die Schweizer haben die virtuelle Integration aller technischen Komponenten in ihr neu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...