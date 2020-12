Die Ölpreise sind am Dienstag nach den gestrigen deutlichen Verlusten weiter unter Druck geraten. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit 50,18 Dollar rund 1,4 Prozent weniger als am gestrigen Montag. Auch Rohöl der US-Sorte West Texas Intermediate (WT) verbilligte sich um 1,3 Prozent auf 47,12 Dollar.Wie schon zu Wochenbeginn dominieren am Ölmarkt die Sorgen vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...