Hornbach: Starke Geschäftszahlen dürften für neue Allzeithochs sorgen

Die Corona-Krise hat dafür gesorgt, dass die Menschen mehr Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen und dass das Heimwerken und die Gartenarbeit verstärkt in den Fokus rücken. Dieser Trend schlug sich auch in den neuesten Geschäftszahlen der Baumarkt-Gruppe Hornbach Holding (WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405) nieder.

Gewinnsprung

Weil die Menschen wieder mehr Geld für ein schöneres Zuhause, Renovierungs- und Gartenprojekte ausgeben, sind die Baumarktketten so beliebt wie schon lange nicht mehr. Die Hornbach Holding konnte deshalb den Umsatz im Zeitraum März bis November 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 20 Prozent auf 4,5 Mrd. Euro steigern. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern erhöhte sich auf Jahressicht sogar um 67 Prozent auf 402 Mio. Euro. Laut der Hornbach Holding resultierte der Gewinnsprung aus verbesserten Kostenrelationen.

