Diese Rallye ist noch nicht vorbei #trading #swingtrading

Die Aufwärtsbewegung könnt noch bis Ende Januar 2021 weitergehen



Buy the dips



Anleger, welche die Rallye der letzten Wochen verpasst haben, hatten nun gleich zwei überaus attraktive Einstiegsmöglichkeiten im Dezember. Zwei Mal in Folge wurde die 20-Tage-Linie getestet und bot eine "Buy the dip" Chance. Die Rallye geht somit vorerst weiter und die Bullen lassen nicht locker. Die Zyklen deuten auf einen Fortbestand der Rallye bis Ende Januar 2021 hin. So lange uns der Markt keine gegenteiligen Signale liefert, bleiben wir bullisch.



Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform ratgebergeld.at.





Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de