Das Jahresende ist endlich in Sicht. Kurz gesagt: Wir freuen uns alle auf ein besseres Jahr 2021. Das Gleiche gilt für die Anleger-Community. Obwohl der S&P 500 in diesem Jahr ein zweistelliges Plus erzielen dürfte, war es alles andere als ein ruhiges Jahr. Das kommende Jahr dürfte von der Einführung des Impfstoffs gegen das Coronavirus, staatlichen Konjunkturprogrammen und weiterhin historisch niedrigen Zinssätzen geprägt sein. Das ist ein perfektes Szenario für Aktien. Dennoch ist es nicht ratsam, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...