Ein transparenter, geschlossener Designer-Würfel mit integriertem Büro, den man überall hinstellen kann: in den Garten, auf den Parkplatz oder irgendwo an einen öffentlichen Platz. Diese auf den ersten Blick verrückte Idee hat die niederländische Firma Office Cube (www.officecube.nl/de (http://www.officecube.nl/de)) verwirklicht. Das etwas andere Büro ist mit 19.995 Euro nicht ganz billig, wird jedoch auch im Mietkauf ab 450 Euro monatlich angeboten. Für den Preis erhält man ein hochwertiges Outdoor-Büro im patentierten Design, das laut Anbieter länger als 50 Jahre halten soll - also weit über die Coronazeit hinaus, in der ein derart isoliertes Büro natürlich besonders gefragt ist. Dem entsprechend ist die Nachfrage riesig: Wer heute bestellt, darf in etwa vier bis sechs Monaten mit der Anlieferung rechnen.Für die Nutzung des Bürowürfels genügt eine feste Stellfläche und ein herkömmlicher 220-Volt-Stromanschluss. Es gibt sogar eine Luxusvariante ("Cube Max") mit Heizung und Klimaanlage. Für Abenteurer ist der "Cube Remote", der ohne Anschlüsse überall "in freier Wildbahn" aufgestellt werden kann. Wo immer der Designer-Bürowürfel steht, wird er auf jeden Fall die Blicke auf sich ziehen. Er ist damit nicht nur für den ursprünglichen Gebrauch als Büroarbeitsplatz, sondern auch als im wortwörtlichen Sinne auffallende Marketingmaßnahme für Firmen geeignet.Der Erfinder Lucien Bongers gibt sich erstaunt: "Ich hatte den Bürowürfel eigentlich nur für mich selbst entworfen, um eine angenehme Wohlfühlatmosphäre beim Arbeiten zu kreieren. Dann haben es ein paar Freunde gesehen und Bilder darüber verbreitet und heute komme ich mit der Nachfrage gar nicht mehr nach."Office Cube (www.officecube.nl (http://www.officecube.nl)) hat einen transparenten, geschlossenen Designer-Würfel mit integriertem Büro entwickelt, der überall aufgestellt werden kann: im Garten, auf der Terrasse, auf dem Parkplatz, in einer Hotellobby oder an öffentlichen Plätzen. Das "etwas andere Büro" ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich: 2 x 2 (vier Quadratmeter) für eine und 3 x 3 (neun Quadratmeter) für zwei Personen. In beiden Größen stehen die Varianten "Executive" (alles, was man braucht), "Max" (mit Heizung und Klimaanlage) sowie "Remote" (ohne Strom für die "freie Wildbahn") zur Verfügung.