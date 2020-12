Unterföhring (ots) - Aus zwei werden drei: In der letzten Folge der aktuellen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" gibt es Baby-News! Nach Melissa und Philipp verrät eines der drei weiteren happy couples aus dem vergangenen Jahr endlich ihr süßes Geheimnis... Bei welchem Paar aus Wissenschaft nicht nur Liebe, sondern sogar Familie geworden ist, sehen SAT.1-Zuschauer am Mittwochabend, 23. Dezember 2020, um 20:15 Uhr. Außerdem stehen zum Abschluss der siebten Staffel des SAT.1-Sozialexperiments die Herbstpaare Ariane und Martin sowie Janina und Dennis im Fokus. Die Kamera begleitet das Quartett vom Ja-Wort über die gemeinsame Hochzeitsreise bis hin zum aktuellen Status Quo. Die vier Singles wollten Anfang November live in SAT.1 das Blind Date auf dem Standesamt wagen, ihre Hochzeiten mussten aber coronabedingt verschoben werden."Hochzeit auf den ersten Blick" erreicht in der laufenden Staffel am Mittwochabend in der Prime Time Bestwerte von bis zu 13,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Bewerbungen für "Hochzeit auf den ersten Blick" 2021 können eingereicht werden unter https://www.sat1.de/tv/hochzeit-auf-den-ersten-blick/bewerbung."Hochzeit auf den ersten Blick" - am Mittwoch, 23. Dezember 2020 um 20:15 Uhr in SAT.1.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence | Erstellt: 22.12.2020Pressekontakt:Simon WalterCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1125email: simon.walter@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4797505