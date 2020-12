Der marktaktive Leerstand am deutschen Wohnungsmarkt lag Ende 2019 bei 2,8% oder rund 603.000 Einheiten. Damit sind im gesamten Bundesgebiet nur etwa 600.000 Einheiten unmittelbar vermietbar oder mittelfristig aktivierbar. Damit ergibt sich bundesweit erstmals seit 13 Jahren kein Rückgang mehr gegenüber dem Vorjahr. Das geht aus dem CBRE-empirica-Leerstandsindex 2020 hervor, der einzigen Datenquelle mit Angaben zum marktaktiven Leerstand in Geschosswohnungen in Deutschland.

