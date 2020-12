Der ARAG Konzern ist bislang besser durch die Pandemie-Krise gekommen als erwartet. Das sagte vor Dr. Renko Dirksen, der seit diesem Jahr an der Spitze des Versicherers steht, kürzlich bei einem Online-Pressegespräch. Zum Jahresende, so der Vorstandsvorsitzende, wird von Beitragseinnahmen in Höhe von 1,83 Mrd. Euro ausgegangen. Das entspricht einem Wachstum von 4,3%. Damit werden die Wachstumsziele 2020 trotz Corona erreicht. Gleichermaßen hat das Unternehmen die Schadenseite im Griff. Die Combined Ratio lag bei 88,9%.

