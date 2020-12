Darum geht's im Video: Nachdem wir kürzlich verschiedene Modelle zur Altersvorsorge mit Aktien aus anderen Ländern vorgestellt haben, diskutieren Investor und Buchautor Christian W. Röhl und Richy nun, ob sich diese Modelle auch für deutsche Sparer und Anleger eignen. Dabei lüften die beiden sogar ein kleines Geheimnis - denn auch in Deutschland gibt es tatsächlich einen Staatsfonds… 00:00 - Es gibt einen Staatsfonds in Deutschland?! 02:51 - Pflicht-Abgabe in einen Staatsfonds? 08:20 - Mitarbeiter-Aktien: Teilhabe an Gewinnen? 12:20 - 2,5% des Gehalts steuerbefreit selbst anlegen?