DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NORDLB 6PH.BD. 03/17 DE000NLB87B8 29.12.2020 HZE/EOT
NORDLB 8PH.BD. 01/17 DE000NLB8697 29.12.2020 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NORDLB 6PH.BD. 03/17 DE000NLB87B8 29.12.2020 HZE/EOT
NORDLB 8PH.BD. 01/17 DE000NLB8697 29.12.2020 HZE/EOT
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