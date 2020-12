Zuletzt ist die Nachfrage nach Mikrochips signifikant gestiegen, so dass mittlerweile Automobilhersteller wie Volkswagen die Produktion aufgrund fehlender Elektronikbauteile drosseln müssen. Dies spielt insbesondere der PVA Tepla AG (ISIN: DE0007461006) in die Karten, die unter anderem Anlagen für die Aufzucht von Kristallen liefert, die in der Halbleiterindustrie benötigt werden. Da viele Chiphersteller aufgrund der gegenwärtigen Marktlage ihre Kapazitäten erweitern müssen, sind die Geschäftsaussichten für den hessischen Mittelständler derzeit hervorragend.Mit der Übernahme des MDAX-Konzerns und Großkunden Siltronic haben sich die Geschäftsaussichten zuletzt sogar noch weiter aufgehellt. So erklärte PVA Tepla CEO Alfred Schopf in einem öffentlichen Antwortschreiben an den Grossaktionär Riposte Capital, dass mit der Übernahme von Siltronic durch den taiwanesischen Konzern GlobalWafers ein deutlich grösserer Kunde für den Konzern entsteht. Damit wird deutlich, dass das kombinierte Unternehmen künftig noch mehr Anlagen von PVA Tepla bestellen dürfte, was deutlich steigende Erlöse erwarten lässt.

Den vollständigen Artikel lesen ...